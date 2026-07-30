Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के इन जिलों में कल बाढ़ और भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के इन जिलों में कल बाढ़ और भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
उत्तराखंड के सात जिलों में कल बाढ़ और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और वे उफान पर हैं। लोगों में दहशत का माहौल है।
उत्तराखंड में गुरुवार को अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून ने यह जानकारी दी। विभाग की ओर से जारी चेतावनी में गुरुवार दोपहर से शुक्रवार तक राज्य के विभिन्न जिलों के अलग-अलग इलाकों के लिए मध्यम से भारी बारिश ओर बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है।
विभाग के अनुसार 31 जुलाई दोपहर तक जिला अल्मोडा, देहरादून, हरिद्वार, पौडी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में अलग-अलग इलाकों में, गंगोत्री, यमनोत्री, बड़कोट, भटवाड़ी, हर्षिल, बड़कोट, त्यूणी, चकराता, प्रताप नगर, चंबा, विकासनगर, मसूरी, लच्छीवाला, रूड़की, लक्सर, देवप्रयाग, श्रीनगर, कोटद्वार, लैंसडाउन, चौखुटिया, रानीखेत, जागेश्वर धाम और आस-पास के क्षेत्रो में कहीं-कहीं भारी बारिश होने के साथ बिजली कड़कने और भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।
इसके अलावा, कल दोपहर में चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ में अलग-अलग स्थानों पर और पुरोला, चिन्यालीसौड़, सोनप्रयाग, कर्णप्रयाग, चुबटाखाल, कपकोट, बदियाकोट, मुनस्यारी और आस-पास के क्षेत्रो में बाढ़ आने की आंशका जताई गई है।
बुधवार को हुई थी मूसलाधार बारिश, उफान पर नदियां
बुधवार को सुबह तेज धूप निकलने से उमस और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया था लेकिन दोपहर बाद मूसलाधार बारिश से मौसम सुहावना हो गया। ज्यादात्तर इलाकों में लगातार बारिश के वजह से गंगा सहित सभी प्रमुख नदियां उफान पर रहीं। कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया या उसके करीब पहुंच गया। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा स्थगित रही, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण प्रदेश की 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद रहीं। मौसम केंद्र के अनुसार, प्रदेश में भूस्खलन के कारण कुल 109 सड़कें ब्लॉक हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
आज दस जिलों में भारी बहुत भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने आज के लिए देहरादून समेत दस जिलों में भारी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' घोषित किया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अलर्ट को देखते हुए संबंधित जिला प्रशासन को सतर्क रहने और सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
(भाषा और वार्ता के इनपुट के साथ)
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