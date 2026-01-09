Hindustan Hindi News
उत्तराखंड में बफीर्ली हवा ने बढ़ाई ठिठुरन; इन जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट

संक्षेप:

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ने का अनुमान है।

Jan 09, 2026 02:48 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Uttarakhand Weather: उत्तर भारत में बफीर्ली हवाओं के साथ ठंड का प्रकोप जारी है। उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों में नदी-नाले तक जम गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों के लिए अलग-अलग चेतावनी जारी की है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के साथ-साथ नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने के आसार हैं, जिससे ठंड और बढ़ सकती है।

कैसे रहेंगे अगले 24 घंटे?

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जिलों के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ियों में कुछ जगहों पर पाला पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। उधम सिंह नगर जिले में कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है।

10 और 11 जनवरी का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने 10 और 11 जनवरी को हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जिलों के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों में कुछ जगहों पर पाला पड़ने की संभावना भी जताई गई है।

12 और 13 जनवरी का हाल

मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी को भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोहरा छाने का अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी को हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जिलों के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 13 जनवरी तक बारिश का अनुमान नहीं है।

बाकी राज्यों का हाल

देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो 10 और 11 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में जबकि 10 जनवरी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में और 11 से 14 जनवरी के दौरान राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। वहीं जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश 14 तारीख तक; पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और बिहार में 16 जनवरी तक सुबह के समय कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
