उत्तराखंड में बफीर्ली हवा ने बढ़ाई ठिठुरन; इन जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट

संक्षेप: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में पाला पड़ने का अनुमान है।

Uttarakhand Weather: उत्तर भारत में बफीर्ली हवाओं के साथ ठंड का प्रकोप जारी है। उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों में नदी-नाले तक जम गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी इलाकों के लिए अलग-अलग चेतावनी जारी की है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के साथ-साथ नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने के आसार हैं, जिससे ठंड और बढ़ सकती है।

कैसे रहेंगे अगले 24 घंटे? मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जिलों के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ियों में कुछ जगहों पर पाला पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। उधम सिंह नगर जिले में कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है।

10 और 11 जनवरी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने 10 और 11 जनवरी को हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जिलों के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों में कुछ जगहों पर पाला पड़ने की संभावना भी जताई गई है।

12 और 13 जनवरी का हाल मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी को भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में कोहरा छाने का अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी को हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जिलों के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 13 जनवरी तक बारिश का अनुमान नहीं है।