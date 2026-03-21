उत्तराखंड में आगे भी मौसम रहेगा खराब; किन जिलों में बारिश और बर्फबारी? 7 दिन का हाल
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में जोरदार बर्फबारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बदरीनाथ और केदारनाथ जैसे ऊंचे इलाकों में कई फुट बर्फ गिरी जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी वाला मौसम देखा जा रहा है। इससे बदरीनाथ और केदारनाथ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है। केदारनाथ में लगभग चार फुट और बदरीनाथ में 2 फुट तक बर्फ जम चुकी है जो मार्च के महीने में पिछले कई वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। वहीं देहरादून और हरिद्वार सहित मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।
अगले 24 घंटे का हाल
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। इन्हीं जिलों में 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर गरज चमक के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। देहरादून, टिहरी और नैनीताल जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
22 मार्च को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने 22 मार्च को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इन्हीं जिलों में 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
23 मार्च के मौसम का अपडेट
मौसम विभाग ने 23 मार्च को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इन्हीं जिलों के 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर गरज चमक के साथ बर्फबारी की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के बाकी पहाड़ी जिलों में गरज चमक के साथ छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है।मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है।
24, 25 और 26 मार्च के मौसम का हाल
मौसम विभाग ने 24, 25 और 26 मार्च को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली कुछ जगहों पर आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।
27 मार्च को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने 27 मार्च को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। इन्हीं जिलों में 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। उत्तराखंड के बाकी पहाड़ी जिलों में छिटपुट स्थानों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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