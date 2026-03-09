उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बिगड़ेगा मौसम; 6 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने वाला है। कई जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी देखी जा सकती है। उत्तराखंड में इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? इस रिपोर्ट में जानें…
उत्तराखंड में मौसम की आंखमिचौली देखी जा रही है। पहाड़ों में भी गर्मी महसूस की जा रही रही है। हालांकि IMD की मानें तो उत्तराखंड मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 15 मार्च तक मौसम खराब रह सकता है। वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में 3800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, 11 से लेकर 13 मार्च के दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में 3800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है।
