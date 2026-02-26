उत्तराखंड में बर्फबारी-बारिश का अलर्ट, किन जिलों में मौसम लेगा करवट?
Uttarakhand Mausam: होली से पहले देशभर के मौसम में बदलाव दिख रहा है। एक और दिल्ली और मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है तो दूसरी ओर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे उत्तरकाशी और चमोली में बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है।
Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है। होली के त्यौहार से पहले देश के मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से गर्मी का अहसास शुरू हो गया है वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और गरज-चमक की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के साथ-साथ अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
27 फरवरी को बारिश बर्फबारी
मौसम विभाग ने 27 फरवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। इस दिन राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने का अनुमान है।
28 फरवरी को इन जिलों में बारिश-बर्फबारी
28 फरवरी को उत्तराखंड में मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 28 फरवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है। राज्य के बाकी हिस्सों के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा।
कैसा रहेगा तापमान?
मौसम विभाग की मानें तो उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कई जगहों पर इसके धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है।
दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ
मौसम विभाग ने दो मार्च को एक पश्चिमी हिमालय पर एक और पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से पहाड़ों पर एकबार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग ने 2 से 4 मार्च के दौरान जम्मू-कश्मीर के साथ ही हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इन दोनों ही राज्यों में छिटपुट अलग-अलग जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।