उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ; लेटेस्ट वेदर अपडेट
पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने 17 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से उत्तराखंड में भी मौसम बदलेगा।
पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं का सितम देखा जा रहा है। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 17 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से उत्तराखंड में भी मौसम बदल जाएगा।
IMD की मानें तो इस पश्चिमी विक्षोभ का उत्तराखंड पर असर 21 दिसंबर को देखा जाएगा। मौसम विभाग ने 21 दिसंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी की संभावना जताई है।
उत्तराखंड के बाकी जिलों में मौसम सूखा रहेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगले दो दिनों तक बिलासपुर और मंडी जिलों समेत कुछ अन्य इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में 19 दिसंबर तक मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखेगा। 20 और 21 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंची चोटियों और जनजातीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी देखी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।