उत्तराखंड में मौसम की आंखमिचौली; 6 दिन इन जिलों की चोटियों पर बारिश के आसार
उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। विशेषकर 4000 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में 7 से 12 मार्च के बीच मौसम खराब रहेगा।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 12 मार्च तक राज्य में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। खासकर ऊंची चोटियों पर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 मार्च को मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान चोटियों पर हल्की बारिश या बर्फ गिर सकती है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण आएगा। उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम बदलने का अनुमान है।
7 और 8 मार्च को इन जिलों में बारिश
मौसम विभाग ने 7 और 8 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में 4000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है।
9 से 12 मार्च तक इन जगहों पर बारिश
मौसम विभाग ने 9 से लेकर 12 मार्च को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 3800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है।
मैदान में नहीं, चोटियों पर गिरेगा तापमान
अगले 2-3 दिनों में उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में तस्वीर कुछ अलग होगी। अगले 1 से 2 दिनों के दौरान उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों खासकर ऊंचाई वाले इलाकों और चोटियों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश में भी मौसम रहेगा खराब
उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी मौसम खराब रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 12 मार्च तक बारिश और बढ़ती गर्मी का मिला-जुला असर दिखेगा। हिमाचल प्रदेश में 7, 9 और 10 मार्च को ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है जबकि 9 मार्च से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11 और 12 मार्च को भी मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं कुल्लू, मंडी और सोलन जैसे जिलों में दोपहर के समय गर्म हवाएं चलने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
