उत्तराखंड में फिर दिखेगा बारिश का सिलसिला; 2 दिन ऑरेंज अलर्ट, चलेंगी तूफानी हवाएं
उत्तराखंड में बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में 15 मई तक मौसम में उठा-पटक देखी जाएगी। कुछ जिलों में ओले गिरने, तेज हवाएं चलने और बर्फबारी की संभावना है।
Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में मौसम लगातार उठापटक देखी जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश तक देखी जा रही है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। खासकर पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में 15 मई तक मौसम में उलटफेर देखा जाएगा।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार; आज और कल यानी 9 और 10 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। 4000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
11 मई को बारिश का अनुमान
मौसम विभाग के अनुसार, 11 मई से मौसम में बड़ा बदलाव नजर आएगा। 11 मई को उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। यही नहीं 4000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ जगहों पर अचानक मौसम के खराब होने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।
12 मई को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, 12 और 13 मई को मौसम ज्यादा ही खराब रहने का अनुमान है। IMD ने 12 मई को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश, ओले गिरने और तेज गति से हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
13 मई को इन जिलों में बारिश ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 13 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज-चमक और तूफानी हवाओं के साथ ओले गिरने और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। फिर 14 और 15 मई को उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।