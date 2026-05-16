उत्तराखंड में 2 दिन येलो अलर्ट; 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, किन जिलों में बारिश?
उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बादल छाने के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ गई है और तापमान में लगातार बढोतरी देखी जा रही है। इसके उलट पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन पहाड़ी इलाकों में गरज-चमक के साथ ओले भी गिर सकते हैं।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। यही नहीं 4500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ओले गिरने या बर्फबारी की भी संभावना है। कई जिलों में इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के बाकी पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने का अनुमान है।
मौसम विभाग की मानें तो उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में कल यानी रविवार को भी मौसम कमोबेश ऐसा ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रविवार 17 मई को देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक और आंधी तूफान के साथ बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ जिलों में खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 4500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ओलावृष्टि या बर्फबारी भी हो सकती है।
मौसम विभाग ने 18 और 19 मई को उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। IMD ने 20, 21 और 22 मई को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। यही नहीं पहाड़ी जिलों के 4500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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