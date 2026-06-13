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उत्तराखंड में 3 दिन येलो अलर्ट; कहां-कहां बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weather Forecast: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 जून तक उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुक कर हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तराखंड में 3 दिन येलो अलर्ट; कहां-कहां बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी

मौसम विभाग की मानें तो 19 जून तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। 15 जून तक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ ही कुछ मैदानी इलाकों में आंधी के साथ बारिश का अनुमान है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी। वहीं, अल नीनो प्रभाव सक्रिय होने के कारण देश के बाकी हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी रहने का अनुमान है।

13 और 14 जून को इन जिलों में बारिश

मौसम विभाग ने 13 और 14 जून के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर आंधी और बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा के झोंकों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।

15 जून को इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 15 जून को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।

देश के बाकी हिस्सों का हाल

आईएमडी के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 जून तक उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम नम बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 14 से 19 जून तक छिटपुट से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 19 जून तक रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18-19 जून को, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 14 से 17 जून और 19 जून को बारिश के आसार हैं।

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वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के तापमान में पिछले दिनों 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, आने वाले दिनों में तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन यह सामान्य या सामान्य से कम स्तर पर ही रहेगा।

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धीमी रहेगी मॉनसून की रफ्तार

अब तक मानसून दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में इसकी रफ्तार धीमी रहने की उम्मीद है। आईएमडी के वैज्ञानिक प्रदीप शर्मा ने कहा कि अल नीनो प्रभाव अब सक्रिय हो चुका है और पूरे मानसून सीजन के दौरान इसके बने रहने की संभावना है।

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लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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