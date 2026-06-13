उत्तराखंड में 3 दिन येलो अलर्ट; कहां-कहां बारिश, तेज हवाएं भी चलेंगी
Uttarakhand Weather Forecast: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 जून तक उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुक कर हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की मानें तो 19 जून तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। 15 जून तक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ ही कुछ मैदानी इलाकों में आंधी के साथ बारिश का अनुमान है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी। वहीं, अल नीनो प्रभाव सक्रिय होने के कारण देश के बाकी हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी रहने का अनुमान है।
13 और 14 जून को इन जिलों में बारिश
मौसम विभाग ने 13 और 14 जून के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर आंधी और बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा के झोंकों की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
15 जून को इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 15 जून को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
देश के बाकी हिस्सों का हाल
आईएमडी के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 19 जून तक उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम नम बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 14 से 19 जून तक छिटपुट से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 19 जून तक रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18-19 जून को, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 14 से 17 जून और 19 जून को बारिश के आसार हैं।
वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के तापमान में पिछले दिनों 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, आने वाले दिनों में तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन यह सामान्य या सामान्य से कम स्तर पर ही रहेगा।
धीमी रहेगी मॉनसून की रफ्तार
अब तक मानसून दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में इसकी रफ्तार धीमी रहने की उम्मीद है। आईएमडी के वैज्ञानिक प्रदीप शर्मा ने कहा कि अल नीनो प्रभाव अब सक्रिय हो चुका है और पूरे मानसून सीजन के दौरान इसके बने रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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