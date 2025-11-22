Hindustan Hindi News
गर्लफेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था शख्स, अचानक लगा ली फांसी

सोशल मीडिया ऐप पर गर्लफ्रेंड से बात करते हुए लड़का फांसी के फंदे पर झूल गया। फांसी लगाने से पहले वीडियो में शख्स एक लड़की से बात करते हुए दिख रहा है, जो उसकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही है।

Sat, 22 Nov 2025 07:55 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मीडिया ऐप पर गर्लफ्रेंड से बात करते हुए लड़का फांसी के फंदे पर झूल गया। फांसी लगाने से पहले वीडियो में शख्स एक लड़की से बात करते हुए दिख रहा है, जो उसकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। घटना बीते सोमवार को आधी रात की बाजपुर की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, बीते सोमवार देर रात उत्तराखंड के बाजपुर निवासी 20 वर्षीय शाहनवाज पुत्र भोला ने अपने कमरे में फांसी लगा ली थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि युवक फंदा लगाने से ठीक पहले अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। बताया जा रहा है दोनों में काफी देर से बात चल रही थी। 3 मिनट 43 सेकेंड के वायरल वीडियो में युवक बात करते-करते फांसी के फंदे पर झूल गया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी में वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक, शाहनवाज हैदराबाद में सैलून का काम करता था और कुछ दिनों के लिए अपने घर आया हुआ था। सीओ विभव सैनी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला प्रेम-प्रसंग का सामने आ रहा है। हालांकि मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है।

हंसते-हंसते लगाई फांसी

वायरल वीडियो में युवक अपनी गर्लफ्रेंड से हंसते-हंसते बात करते नजर आ रहा है। सीओ विभव सैनी का कहना है कि वीडियो में देखा जा रहा है कि युवक का आत्महत्या का इरादा नहीं था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, जिससे उसने फांसी लगाई। इसकी जांच की जा रही है।

