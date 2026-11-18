उत्तराखंड में मदरसों का नया सिलेबस: दीन संग संविधान और संस्कृति भी पढ़ेंगे छात्र
उत्तराखंड में मदरसों का नया ढांचा तैयार हो चुका है। छात्र-छात्राएं कुरान-हदीस के साथ संविधान और संस्कृति की पढ़ाई भी करेंगे। नौंवी से 12वीं कक्षा के नाम मौलवी और आलिम से बरकरार रखे गए हैं।
Uttarakhand Madrasa New Syllabus: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा का नया ढांचा तैयार हो गया है। अब नौवीं से 12वीं तक के छात्रों की धार्मिक शिक्षा की परीक्षा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लेगा और प्रमाणपत्र भी जारी करेगा। इसके लिए दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा, संविधान और उत्तराखंड के इतिहास-संस्कृति को जोड़ते हुए नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है। मौलवी और आलिम की पढ़ाई का नाम बरकरार रखा है। नए सिलेबस में पारंपरिक धार्मिक विषयों के साथ छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारियों, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
प्राधिकरण आठवीं तक का पाठ्यक्रम पहले ही तैयार कर चुका है। अब नौवीं से 12वीं तक का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। चारों कक्षाओं में आठ-आठ यानी कुल 32 चैप्टर रखे गए हैं। हर कक्षा में 100 अंकों का एक पेपर होगा। इसमें 80 अंक थ्योरी और 20 अंक प्रोजेक्ट वर्क के लिए निर्धारित किए गए हैं।
नए पाठ्यक्रम में क्या बदलाव
नए पाठ्यक्रम में कुरान, हदीस, फिकाह, अरबी और उर्दू अदब जैसे पारंपरिक विषयों के साथ नैतिकता, सामाजिक दायित्व, भारतीय संविधान, स्किल डेवलपमेंट और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की जानकारी भी शामिल की गई है। उत्तराखंड से जुड़े विषयों में पिरान कलियर शरीफ, सूफी संस्कृति और राज्य के स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय सेनानियों के योगदान को जगह दी गई है।
मौलवी और आलिम की पढ़ाई का नाम बरकरार
नए ढांचे में कक्षा नौवीं को ‘मौलवी प्रथम वर्ष’, दसवीं को ‘मौलवी द्वितीय वर्ष’, 11वीं को ‘आलिम अरबी प्रथम वर्ष’ और 12वीं को ‘आलिम अरबी द्वितीय वर्ष’ नाम दिया गया है। कक्षा नौ और दस में दीनियात, हदीस एवं सीरत-नबवी, उसूल-ए-फिकाह, उर्दू-अरबी अदब, अखलाकियात और भारत व उत्तराखंड में इस्लाम का इतिहास पढ़ाया जाएगा। मौखिक परीक्षा में दुआएं और नबी का जीवन परिचय भी शामिल रहेगा। वहीं, 11वीं और 12वीं में तफ्सीर, अकायद और न्यायशास्त्र के साथ दारुल उलूम देवबंद, नदवा और एएमयू का इतिहास पढ़ाया जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क में मध्यकालीन मुस्लिम वैज्ञानिकों के योगदान और भारत में सूफीवाद के प्रभाव का अध्ययन करना होगा।
मदरसों की मौजूदा स्थिति
उत्तराखंड में मदरसों की मौजूदा स्थिति को देखें तो पहले 452 मदरसे संचालित थे, अब करीब 227 बंद हो चुके हैं। 200 मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता मिली है। 35 को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता मिली है। जबकि 50 अन्य मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया जारी है।
आठवीं तक की परीक्षाएं मदरसा स्तर पर ही कराने का सुझाव कई संचालकों और जानकारों ने दिया है। प्राधिकरण इस पर विचार कर रहा है। अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि पहली से 12वीं तक का पाठ्यक्रम तैयार कर विद्वानों को दिया गया है और आपत्तियां मांगी गई हैं। वहीं, खुर्शीद अहमद सिद्दीकी ने नए शैक्षणिक ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूल और दीनी तालीम का समय मिलाकर करीब 14 घंटे हो रहा है, जिससे छात्रों को परेशानी हो सकती है।
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