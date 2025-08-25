गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाइवे पर भूस्खलन, सड़कें टूटी; सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे

Uttarakhand Landslide: पूरे उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। इस बीच गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लगातार तीसरे दिन भूस्खलन हुआ। सड़कें टूट गई और सैकड़ों तीर्थयात्री फंस गए हैं।

Uttarakhand Landslide: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में प्रकृति का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गंगोत्री नेशनल हाइवे पर फिर भूस्खलन हुआ है, जिससे 200 मीटर सड़क का बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आवाजाही फिलहाल पूरी तरह से बाधित है। सैकड़ों तीर्थयात्री जगह-जगह फंसे रह गए हैं। शनिवार को भी गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन के कारण यात्रा ठप हो गई थी।

उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। आज भी मौसम विभाग ने देहरादून समेत पांच जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश का असर लगातार दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालूना क्षेत्र के पास भूस्खलन की वजह से बंद हो गया।

राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) के मुताबिक, लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित है। एहतियात के तौर पर सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।

शनिवार को भी उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्गों पर मलबा और पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ था। पुलिस और एनएचआईडीसीएल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और रास्ता साफ कराया।