Uttarakhand Landslide Gangotri and Yamunotri Highways Blocked Hundreds of Pilgrims Stranded गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाइवे पर भूस्खलन, सड़कें टूटी; सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand Landslide Gangotri and Yamunotri Highways Blocked Hundreds of Pilgrims Stranded

गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाइवे पर भूस्खलन, सड़कें टूटी; सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे

Uttarakhand Landslide: पूरे उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। इस बीच गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लगातार तीसरे दिन भूस्खलन हुआ। सड़कें टूट गई और सैकड़ों तीर्थयात्री फंस गए हैं।

Gaurav Kala देहरादून, एएनआईMon, 25 Aug 2025 11:19 AM
share Share
Follow Us on
गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाइवे पर भूस्खलन, सड़कें टूटी; सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे

Uttarakhand Landslide: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में प्रकृति का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गंगोत्री नेशनल हाइवे पर फिर भूस्खलन हुआ है, जिससे 200 मीटर सड़क का बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आवाजाही फिलहाल पूरी तरह से बाधित है। सैकड़ों तीर्थयात्री जगह-जगह फंसे रह गए हैं। शनिवार को भी गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन के कारण यात्रा ठप हो गई थी।

उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। आज भी मौसम विभाग ने देहरादून समेत पांच जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश का असर लगातार दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालूना क्षेत्र के पास भूस्खलन की वजह से बंद हो गया।

ये भी पढ़ें:तबाही मचाने वाली खीरगंगा नदी उफनाईं, हर्षिल घाटी खाली कराया; दून में स्कूल बंद

राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) के मुताबिक, लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित है। एहतियात के तौर पर सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।

शनिवार को भी उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्गों पर मलबा और पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ था। पुलिस और एनएचआईडीसीएल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और रास्ता साफ कराया।

200 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त

उधर, उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शनिवार को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया था। उन्हें सूचना मिली थी कि जंगलचट्टी क्षेत्र में करीब 200 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त होने से यातायात बाधित है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने संवेदनशील स्थानों का जायजा लिया और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द मलबा हटाकर वायर क्रेट लगाकर सड़क दुरुस्त की जाए, ताकि यातायात सामान्य हो सके।

Uttarakhand News Uttarakhand Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।