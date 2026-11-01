उत्तराखंड क्रांति दल ने चुनाव के लिए 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, इन नामों ने चौंकाया
उत्तराखंड क्रांति दल ने 16 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर लिया है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल के भतीजे दिनेश कुंजवाल को भी यूकेडी ने चुनाव मैदान में उतारा है।
Uttarakhand Kranti Dal: उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने प्रत्याशी घोषित करने के मामले में भाजपा-कांग्रेस से बढ़त ले ली है। यूकेडी ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करते हुए पिथौरागढ़ से काशी सिंह ऐरी, द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से आशीष नेगी को मैदान में उतारा है।
संसदीय बोर्ड की मंजूरी के बाद केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र दत्त कुकरेती ने शनिवार को प्रेस क्लब में पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। केंद्रीय अध्यक्ष कुकरेती ने कहा कि पहले चरण में उन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता दावेदार हैं और इन सीटों पर दल के भीतर प्रत्याशियों के नाम पर आम सहमति थी। उन्होंने कहा कि आगे तीन चरणों में प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले ऐसी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित होंगे, जहां एक या दो दावेदार ही हैं।
साथ ही समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय संगठनों के साथ गठबंधन को लेकर सभी विकल्प भी खुले रखे हैं। गठबंधन की संभावना वाली सीटों पर यूकेडी की तरफ से प्रत्याशी घोषित करने में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। प्रेस वार्ता में यूकेडी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चंद्रशेखर कापड़ी, आशीष नेगी, जय प्रकाश उत्तराखंडी, शांति प्रसाद भट्ट, लुसुन टोडिरिया समेत अन्य मौजूद रहे।
कुंजवाल के भतीजे को भी टिकट
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल के भतीजे दिनेश कुंजवाल को भी यूकेडी ने चुनाव मैदान में उतारा है। दिनेश हाल में ही कांग्रेस छोड़कर यूकेडी में शामिल हुए थे। अब जागेश्वर विधानसभा सीट पर चाचा-भतीजे के एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में होने की पूरी संभावना है।
पिछले चुनाव में 48 प्रत्याशी उतारे थे
उत्तराखंड क्रांति दल ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 48 सीटों पर अधिकृत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। हालांकि दल एक भी सीट पर चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाया था। हालांकि इस बार दल रणनीतिक रूप से चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रहा है।
रितु के नाम ने सभी को चौंकाया
उक्रांद की पहली सूची में एकमात्र महिला प्रत्याशी रितु कंडियाल जुयाल हैं, जिन्हें खानपुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। रितु कंडियाल पहले कांग्रेस में रही हैं। वर्ष 2014 में सचिवालय से जुड़े एक चर्चित मामले में भी उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद उन्हें यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र दत्त कुकरेती ने सचिवालय से जुड़े प्रकरण में रितु का नाम होने की जानकारी होने से इनकार किया।
इन्हें मिला विधानसभा चुनाव के लिए टिकट
काशी सिंह ऐरी (पिथौरागढ़), पुष्पेश त्रिपाठी (द्वाराहाट), पूरण सिंह कठैत (देवप्रयाग), पंकज व्यास (प्रतापनगर), आशीष नेगी (कर्णप्रयाग), दिनेश कुंजवाल (जागेश्वर), देवचंद उत्तराखंडी (राजपुर रोड), प्रताप सिंह (सल्ट), डीडी पंत (टिहरी), वरुण चंदोला (कपकोट), प्रदीप चंद (काशीपुर), कैलाश सिंह पांगती (नानकमत्ता), भुवन चंद (रामनगर), सेवानिवृत्त कमांडेंट राजेंद्र सिंह नेगी (देहरादून कैंट), रितु कंडियाल जुयाल (खानपुर), चंदन सिंह राणा (धनौल्टी)
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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