Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand kashipur farmer sukhwant singh facebook live suicide ig conduct inquiry
उत्तराखंड में फेसबुक लाइव किसान सुसाइड मामले ने पकड़ा तूल, होगी मजिस्ट्रेटी जांच

उत्तराखंड में फेसबुक लाइव किसान सुसाइड मामले ने पकड़ा तूल, होगी मजिस्ट्रेटी जांच

संक्षेप:

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर निवासी एक किसान सुखवंत सिंह के फेसबुक लाइव सुसाइड मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार के कुशासन का नतीजा बताया है। अब पूरे मामले की जांच कुमाऊं रेंज आईजी रिदिम अग्रवाल को सौंपी गई है।  

Jan 11, 2026 08:34 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी/देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह के फेसबुल लाइव पर सुसाइड के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार के कुशासन का नतीजा बताया है। मरने से पहले किसान सुखवंत सिंह ने एक लाइव वीडियो जारी कर कुछ लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश जारी किए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीएम सख्त, मजिस्ट्रेटी जांच का निर्देश

इस घटना पर उत्तराखंड के सीएमओ ने कहा कि किसान आत्महत्या की दुखद घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को मामले की मजिस्ट्रेटी जांच का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पर कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

कड़ी कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गलत काम पाया जाता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से भी पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है।

पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दें

मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है कि उन्हें न्याय मिले।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने बताया कि उधमसिंह नगर के काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने काठगोदाम के एक होटल में खुदकुशी कर ली। इस घटना के समय कमरे में उनकी पत्नी और बच्चा भी मौजूद थे। आत्महत्या करने से पहले किसान ने फेसबुक लाइव किया और दो दर्जन से अधिक लोगों पर पैसे ठगने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि उधमसिंह नगर पुलिस के अधिकारियों ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।

खबर अपडेट हो रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।