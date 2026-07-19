उत्तराखंड में जोरदार बारिश का रेड अलर्ट; किन जिलों में टूटकर बरसेंगे बदरा?
Uttarakhand Weather and Barish Alert: उत्तराखंड में मॉनसून ने फिर तेजी पकड़ी है। राज्य में 21 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। कहां-कहां जोरदार बारिश का रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जानें…
उत्तराखंड में मॉनसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। उत्तराखंड में 21 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। शनिवार को देहरादून के विभिन्न इलाकों में जमकर बारिश हुई। इससे चंद्रबनी, मोहब्बेवाला और डालनवाला समेत कई जगहों पर जलभराव हो गया। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को 18 से 22 जुलाई तक विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
इन जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ अलग-अलग जगहों पर बहुत अधिक बारिश की संभावना है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इन जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कुछ जगहों पर तेज से बहुत तेज बारिश होने की भी संभावना है।
कल इन जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और पौड़ी जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और बहुत तेज से लेकर बेहद तेज बारिश की संभावना है।
कल इन जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने ही सोमवार को रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना है।
21 जुलाई को कहां-कहां भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने 21 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून और बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ आंधी-तूफान की भी संभावना है। वहीं उत्तराखंड के टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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