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उत्तराखंड में कल कैसा रहेगा मौसम? भूस्खलन से 100 से अधिक सड़कें बंद

By Krishna Bihari Singh
भाषा, देहरादून
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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में बारिश से जगह-जगह भूस्खलन होने से 2 नेशनल हाईवे समेत 100 से अधिक सड़कें बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है।

उत्तराखंड में कल कैसा रहेगा मौसम? भूस्खलन से 100 से अधिक सड़कें बंद

Uttarakhand Mausam: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन देखने को मिल रहे हैं। इन भूस्खलन के कारण उत्तराखंड में 100 से अधिक सड़कें बंद हैं। इस बीच देहरादून में पिछले 24 घंटे में एक निर्माणाधीान भवन की दीवार ढहने से एक महिला घायल हो गई और एक अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। मौसम विभाग ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश की चेतावनी दी है।

इन जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ बहुत तेज बारिश की संभावना है। हरिद्वार जिले में भी कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान और बौछारें पड़ने की चेतावनी जारी की गई है।

कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग 13 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और बहुत तेज बारिश की संभावना है।

दो नेशनल हाईवे समेत 126 सड़कें बंद

इस बीच, बीते 3 दिन से स्यानाचट्टी में भूस्खलन के कारण बंद पड़े यमुनोत्री नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में दो नेशनल हाईवे समेत कुल 126 सड़कें बंद हैं।

प्रेमनगर क्षेत्र में बड़ा संकट टला

देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पिछले साल आई आपदा के दौरान बहे पुल की जगह बनाया गया अस्थाई पुल रविवार तड़के आई भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया। इससे क्षेत्र में यातायात प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि प्रशासन ने उसी के पास बनाए गए एक नए पुल को रविवार को ही यातायात के लिए खोल दिया।

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थराली-ग्वालदम नेशनल हाईवे भी क्षतिग्रस्त

वहीं देहरादून के पथरिया पीर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण एक निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खतरे के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्र के 7 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं चमोली जिले में सिमली-थराली-ग्वालदम नेशनल हाईवे नारायणगढ़ में सड़क का कुछ हिस्सा टूटने के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इसको ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं।

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ऋषिकेश-यमुनोत्री नेशनल हाईवे अब भी बंद

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने कहा कि तवाघाट-गुंजी नेशनल हाईवे मलघट में बंद है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) मलबे को हटाकर सड़क को साफ करने के काम में जुटा है। वहीं स्यानाचट्टी में ऋषिकेश-यमुनोत्री नेशनल हाईवे भूस्खलन के कारण बृहस्पतिवार से बंद है। मार्ग को दुरुस्त कर यातायात बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। मलबा और बोल्डर हटाने के साथ ही वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किया गया है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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