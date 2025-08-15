Uttarakhand jila Panchayat Election Congress again lags behind due to BJP political tactics बीजेपी के सियासी दांव-पेंच से कांग्रेस फिर पिछड़ी, उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव की कहानी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand jila Panchayat Election Congress again lags behind due to BJP political tactics

बीजेपी के सियासी दांव-पेंच से कांग्रेस फिर पिछड़ी, उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव की कहानी

उत्तराखंड जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने 10 सीटें जीत लीं वहीं कांग्रेस महज एक सीट पर सिमट कर रह गई। उत्तराखंड के हर चुनाव में कांग्रेस पिछड़ती जा रही है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनFri, 15 Aug 2025 06:37 AM
share Share
Follow Us on
बीजेपी के सियासी दांव-पेंच से कांग्रेस फिर पिछड़ी, उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव की कहानी

विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में भी भाजपा के दांव-पेंच से कांग्रेस फिर पिछड़ गई। जिला पंचायत के 12 में से दस अध्यक्ष पद और ब्लॉक प्रमुख के 61 पदों पर पार्टी ने जीत हासिल की है। चुनाव दर चुनाव मिल रही जीत के पीछे भाजपा ने पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और विकास की सोच को दिया है।

चुनाव से पहले ही बीजेपी ने बना ली थी बढ़त

जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस पर बढ़त बना ली थी। गुरुवार को आए परिणाम से पहले ही भाजपा पांच सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी थी। गुरुवार को हुए चुनाव में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा की पांच और सीटें भाजपा के खाते में आ गईं। नैनीताल में विवाद के चलते चुनाव दोबारा होना है। वहीं हरिद्वार सीट पहले ही भाजपा के कब्जे में है। देहरादून में भी भाजपा ने कांटे की टक्कर दी। ग्राम प्रधान की 85 प्रतिशत सीट पर भाजपा का कब्जा है।एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि प्रदेश की जनता न केवल सीएम धामी के नेतृत्व पर न केवल भरोसा करती है, बल्कि भाजपा की नीतियों को ही प्रदेश के विकास की राह मानती है।

धामी ने जताया जनता का आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनाव में समर्थन के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की देवतुल्य जनता का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने भाजपा को प्रदेश की 11 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों में से 10 और 89 ब्लॉक प्रमुख पदों में से 61 पर अभूतपूर्व विजय दिलाई। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहे विकास रूपी महायज्ञ में, उत्तराखंड की जनता की ओर से दी गई एक सामूहिक आहुति है। धामी ने कहा किजनता के अटूट विश्वास, प्रेम और समर्थन ने सरकार के जनसेवा के संकल्प को और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करती रहेगी।

धामी के नेतृत्व में चार नई जिपं सीटें जीती भाजपा

धामी के नेतृत्व में वर्ष 2022 में हरिद्वार में हुए चुनाव में पहली बार यह सीट विधिवत रूप से भाजपा ने जीती। राजेंद्र सिंह उर्फ किरन चौधरी भाजपा से जिपं अध्यक्ष बने थे। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के कब्जे वाली अल्मोड़ा, चमोली सीट भी भाजपा के खाते में आई ही हैं। साथ ही उत्तरकाशी की सीट भी भाजपा निर्विरोध जीती है।

Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।