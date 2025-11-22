शादियों में नजर नहीं आएगी अमीरी-गरीबी, उत्तराखंड के इन गावों ने लिया अनूठा फैसला

संक्षेप: उत्तराखंड के जौनसार-बावर क्षेत्र के 25 गांवों ने सामाजिक समानता के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब शादियों और शुभ आयोजनों में महंगे तोहफे, शराब और फास्ट फूड पर प्रतिबंध रहेगा, और महिलाएं सिर्फ तीन पारंपरिक गहने ही पहनेंगी, नियम तोड़ने पर एक लाख का जुर्माना होगा।

उत्तराखंड के जौनसार-बावर में खत शैली के 25 गांवों ने अमीरी-गरीबी का फर्क मिटाने के लिए अनूठा फैसला लिया है। अब इन गांवों में होने वाली शादियां और अन्य शुभ आयोजन बेहद सादगी से होंगे। सामाजिक समानता के लिए न अब महंगे तोहफे लिए और दिए जाएंगे और न शराब और फास्ट फूड परोसा जाएगा।

दोहा गांव में सदर स्याणा राजेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में खत शैली के सभी गांवों से लोग शामिल हुए। बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। ये फैसले खत शैली के सभी गांवों में लागू होंगे। इनमें मागटी, नगऊ, क्यावा, हयो, दोउ, दोहा, छूटऊ, मटियावा, बजऊ, कैत्री, घिंगौऊ, कुनावा, बजऊ आदि गांव शामिल हैं।

एक लाख का जुर्माना नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित परिवार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा।

सिर्फ तीन गहने ही पहनेंगी महिलाएं निर्णय लिया गया कि शादी और रायणी भोज में महिलाएं केवल तीन गहने ही पहनेंगी। इसमें नाक में फूली, कान में झुमकी या तूंगल, गले में कांडुडी या मंगलसूत्र शामिल है।