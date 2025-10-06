Uttarakhand Issues Warning for Tourist Heavy Rain and Snowfall Alert Trekking Suspended उत्तराखंड आ रहे सैलानियों के लिए चेतावनी, भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट; ट्रैकिंग बंद, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड आने वाले सैलानियों के लिए चेतावनी। सरकार ने दो दिन के लिए ट्रैकिंग रूट बंद कर दिए हैं।

Gaurav Kala देहरादून, पीटीआईMon, 6 Oct 2025 11:58 AM
उत्तराखंड आ रहे सैलानियों के लिए चेतावनी, भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट; ट्रैकिंग बंद

उत्तराखंड के चमोली जिले में अगले दो दिन यानी 6 और 7 अक्टूबर को ट्रेकिंग गतिविधियाँ स्थगित कर दी गई हैं। यह निर्णय जिले के आपदा प्रबंधन कार्यालय ने मौसम विभाग की चेतावनी और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संभावित बर्फबारी और वर्षा के मद्देनजर लिया है।

जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय ने पर्यटन और वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस अवधि में सभी ट्रेकिंग गतिविधियाँ रोकी जाएँ। अधिकारियों ने बताया कि पहले जारी किए गए ट्रेकिंग परमिट भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा, सभी विभागों और कार्यकारी एजेंसियों को जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

चमोली के अतिरिक्त जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के दौरान भूस्खलन, सड़कों के अवरुद्ध होने और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए लोग जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर रहें।

उन्होंने यह भी कहा कि अत्यधिक ऊंचाई वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें। साथ ही जनता से आग्रह किया गया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।

