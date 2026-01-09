Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand Influencer Jyoti Adhikari has been sent to 14 day judicial custody
14 दिन की न्यायिक हिरासत में हल्द्वानी की इंफ्लुएंसर ज्योति अधिकारी, जानें क्या है पूरा मामला

संक्षेप:

सामाजिक कार्यकर्ता जूही चुफाल ने ज्योति के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें उन्होंने कहा कि ज्योति ने अपने एक वीडियो में स्थानीय देवी-देवताओं के अस्तित्व पर सवाल तो उठाया ही है साथ ही कुमाऊं की महिलाओं को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है।

Jan 09, 2026 06:21 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
हल्द्वानी की सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर ज्योति अधिकारी को देवी-देवताओं और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अधिकारी को गुरुवार देर शाम मुखानी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को ज्योति को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था।

सामाजिक कार्यकर्ता जूही चुफाल ने ज्योति के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्योति ने अपने एक वीडियो में स्थानीय देवी-देवताओं के अस्तित्व पर सवाल तो उठाया ही है साथ ही कुमाऊं की महिलाओं को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है।

सरकार को घेरने की कोशिश

जूही चुफाल ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि ज्योति की सोशल मीडिया पर शेयर हुई वीडियो से क्षेत्र के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। दअरसल ज्योति इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हैं।

गिरफ्तारी से पहले ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि उन्हें नोटिस मिला है।
हाथ में थी दरांती

वे एक वीडियो में दरांती लहराते हुए नजर आईं और साथ ही लोगों से अंकिता को न्याय दिलवाने के लिए एकसाथ आने की अपील करती नजर आई थीं। दरअसल अंकिता को न्याय दिलवाने के लिए वे हाल में जब एक सभा में पहुंची थीं तो उनके हाथ में दरांती थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की महिलाओं का काम अब सिर्फ नाचना भर है। ऐसे में पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 192,196, 299, 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी से पहले क्या कहा था?

गिरफ्तारी से पहले ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया था कि उन्हें नोटिस मिला है। 10 से 12 पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने वीडियो में आगे कहा था कि 'डरना नहीं है, डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंसाफ की लड़ाई न कभी रुकी है और न रुकेगी।'

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Ankita Bhandari

