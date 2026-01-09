14 दिन की न्यायिक हिरासत में हल्द्वानी की इंफ्लुएंसर ज्योति अधिकारी, जानें क्या है पूरा मामला

संक्षेप: सामाजिक कार्यकर्ता जूही चुफाल ने ज्योति के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें उन्होंने कहा कि ज्योति ने अपने एक वीडियो में स्थानीय देवी-देवताओं के अस्तित्व पर सवाल तो उठाया ही है साथ ही कुमाऊं की महिलाओं को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है।

हल्द्वानी की सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर ज्योति अधिकारी को देवी-देवताओं और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अधिकारी को गुरुवार देर शाम मुखानी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को ज्योति को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया था।

सरकार को घेरने की कोशिश जूही चुफाल ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि ज्योति की सोशल मीडिया पर शेयर हुई वीडियो से क्षेत्र के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। दअरसल ज्योति इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हैं।

हाथ में थी दरांती वे एक वीडियो में दरांती लहराते हुए नजर आईं और साथ ही लोगों से अंकिता को न्याय दिलवाने के लिए एकसाथ आने की अपील करती नजर आई थीं। दरअसल अंकिता को न्याय दिलवाने के लिए वे हाल में जब एक सभा में पहुंची थीं तो उनके हाथ में दरांती थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की महिलाओं का काम अब सिर्फ नाचना भर है। ऐसे में पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 192,196, 299, 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।