मौत पर 8 लाख; घर, पशु और खेत के नुकसान पर भी ज्यादा मुआवजा, उत्तराखंड में आपदा राहत राशि बढ़ी
उत्तराखंड में आपदा राहत राशि दोगुना तक बढ़ाई गई है। मौत पर पहले चार लाख मिलते थे, अब प्रियजनों को आठ लाख मिलेंगे। वहीं, घर, पशु और खेत के नुकसान पर भी ज्यादा मुआवजा मिलेगा।
उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुए जान-माल के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार पीड़ित परिवारों को दोगुना तक अधिक आर्थिक सहायता देगी। आपदा में मृत्यु होने पर चार के बजाए अब से आठ लाख रुपये दिए जाएंगे। उपचार के लिए भी राशि बढ़ाई है। आवास, कृषि-बागवानी, पशुपालन से जुड़े नुकसान में भी आर्थिक सहायता में इजाफा किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ समय पहले केंद्र से आपदा राहत मानकों में संशोधन का अनुरोध किया था। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि ये प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रभावी हो गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा राहत में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे पीडितों को अधिक सहायता दी जा सकेगी। कृषि, आवासीय नुकसान से उबरने में भी अधिक सहायता देना आसान होगा।
कितनी बढ़ी आर्थिक सहायता
● आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्य करने वाले कार्मिक भी शामिल होंगे।
● 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता 74,000 से बढ़ाकर 94,000 रुपये प्रति व्यक्ति की गई।
● 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता के लिए सहायता 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये की गई।
● एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर सहायता 16,000 से बढ़ाकर 20,500 की गई।
● एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर सहायता 5,400 से बढ़ाकर 7,000 प्रति व्यक्ति की गई।
मकान, कृषि के नुकसान पर भी बढ़ी सहायता
आपदाओं के दौरान घरों के साथ खेती-बागवानी, पशुधन को होने वाले नुकसान के लिए भी आर्थिक सहायता को बढ़ाया गया है।इसके साथ आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्ति, सड़क, पुल, स्कूल, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र आदि के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि में इजाफा किया गया है।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ के सहायता मानकों में यह वृद्धि उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन मानकों से राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।
आवासीय क्षति
मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख प्रति मकान। पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख प्रति मकान की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 6,500 से बढ़ाकर 8,500 तथा कच्चे मकान के लिए 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मकान की गई है। पूर्णतः नष्ट झोपड़ी के लिए 8,000 से बढ़ाकर 10,500 रुपये की गइ है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन