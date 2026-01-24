Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand home guard uniform scam deputy commandant amitabh srivastava suspended cm dhami
उत्तराखंड होमगार्ड वर्दी घोटाले में CM धामी का बड़ा ऐक्शन, डिप्टी कमांडेंट को किया सस्पेंड

उत्तराखंड होमगार्ड वर्दी घोटाले में CM धामी का बड़ा ऐक्शन, डिप्टी कमांडेंट को किया सस्पेंड

संक्षेप:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड विभाग में वर्दी खरीद घोटाले पर सख्त कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमांडेंट को निलंबित कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता की जांच के लिए समिति गठित की गई है।

Jan 24, 2026 11:55 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़े घोटाले में सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने होमगार्ड्स डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की गहन जांच के लिए संयुक्त जांच समिति बनाने के निर्देश दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आईं

यह मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड जवानों के लिए वर्दी, जूते और अन्य सामग्री की खरीद से संबंधित है। महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा की ओर से सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और निर्धारित नियमों की उल्लंघन की बात सामने आई है। आरोप हैं कि सामग्री बाजार मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर खरीदी गई, जिससे विभाग को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

ये भी पढ़ें:नहीं मिली सैलरी तो छोड़ दी उत्तराखंड रोडवेज की नौकरी, अब गांव लौटकर कर रहे खेती
ये भी पढ़ें:ऋषिकेश के रघु ने 5 लोगों को दिया नया जीवन, ग्रीन कॉरिडोर से भेजे गए अंग
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में AI से सुधरेगी शहरी व्यवस्था, देहरादून की सड़कों पर पायलट प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री का स्पष्ट रुख- भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संयुक्त जांच समिति अब इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर आगे की कार्रवाई होगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।