CBI करेगी लापता महंत मोहनदास केस की जांच, HC का फैसला; उत्तराखंड सरकार को भी आदेश

संक्षेप: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीते 8 साल से लापता हरिद्वार के महंत मोहनदास की गुमशुदगी की जांच CBI को सौंप दी है। अदालत ने इस मामले में राज्य की जांच एजेंसियों के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने पर चिंता जताई।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के महंत मोहनदास की गुमशुदगी की जांच CBI को सौंप दी है। महंत मोहनदास बीते 8 वर्षों से लापता हैं। अदालत ने इस मामले में उत्तराखंड की जांच एजेंसियों के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने पर गहरी चिंता जताई। महंत सुखदेव मुनि की याचिका पर उक्त आदेश जस्टिस पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने पारित किया। अदालत ने राज्य सरकार को सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने को भी कहा है।

महंत सुखदेव मुनि ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराए जाने का अनुरोध किया था। याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया।

बता दें कि सोलह सितंबर 2017 को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कनखल के पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महंत मोहनदास मुंबई जाने के लिए हरिद्वार से एक एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन जब भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उनके शिष्यों में से एक खाना लेकर उनकी सीट पर पहुंचा लेकिन महंत मोहनदास सीट पर नहीं दिखे।

कई प्रयासों के बावजूद उनका पता नहीं चल पाया। इसके बाद कनखल पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विवेचना अधिकारी (आईओ) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। लेकिन उन्होंने याचिका खारिज कर दी और मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए।

इसके बाद आईओ ने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले का निस्तारण किया। इसके बाद मामले में फिर नया मोड़ याचिकाकर्ता ने हरिद्वार के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सामने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले का पलट दिया और मामले को वापस जांच के लिए भेज दिया।

अदालत ने प्रगति रिपोर्ट मांगी जिस पर आईओ ने कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की और ना ही जांच दोबारा शुरू की। सात वर्षों की निष्क्रियता के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्षों बाद भी जांच एजेंसियां महंत को ढूंढने में विफल रहीं।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि एक नागरिक वर्षों से लापता है लेकिन अधिकारी उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। राज्य ने बार-बार जांच को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को दिया लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।