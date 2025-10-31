Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand high court transferred case of disappearance mahant mohandas to cbi
CBI करेगी लापता महंत मोहनदास केस की जांच, HC का फैसला; उत्तराखंड सरकार को भी आदेश

CBI करेगी लापता महंत मोहनदास केस की जांच, HC का फैसला; उत्तराखंड सरकार को भी आदेश

संक्षेप: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीते 8 साल से लापता हरिद्वार के महंत मोहनदास की गुमशुदगी की जांच CBI को सौंप दी है। अदालत ने इस मामले में राज्य की जांच एजेंसियों के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने पर चिंता जताई। 

Fri, 31 Oct 2025 12:26 AMKrishna Bihari Singh भाषा, नैनीताल
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के महंत मोहनदास की गुमशुदगी की जांच CBI को सौंप दी है। महंत मोहनदास बीते 8 वर्षों से लापता हैं। अदालत ने इस मामले में उत्तराखंड की जांच एजेंसियों के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने पर गहरी चिंता जताई। महंत सुखदेव मुनि की याचिका पर उक्त आदेश जस्टिस पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने पारित किया। अदालत ने राज्य सरकार को सभी रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने को भी कहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महंत सुखदेव मुनि ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराए जाने का अनुरोध किया था। याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया।

बता दें कि सोलह सितंबर 2017 को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कनखल के पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महंत मोहनदास मुंबई जाने के लिए हरिद्वार से एक एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन जब भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उनके शिष्यों में से एक खाना लेकर उनकी सीट पर पहुंचा लेकिन महंत मोहनदास सीट पर नहीं दिखे।

कई प्रयासों के बावजूद उनका पता नहीं चल पाया। इसके बाद कनखल पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विवेचना अधिकारी (आईओ) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। लेकिन उन्होंने याचिका खारिज कर दी और मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए।

इसके बाद आईओ ने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले का निस्तारण किया। इसके बाद मामले में फिर नया मोड़ याचिकाकर्ता ने हरिद्वार के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सामने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले का पलट दिया और मामले को वापस जांच के लिए भेज दिया।

अदालत ने प्रगति रिपोर्ट मांगी जिस पर आईओ ने कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की और ना ही जांच दोबारा शुरू की। सात वर्षों की निष्क्रियता के बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्षों बाद भी जांच एजेंसियां महंत को ढूंढने में विफल रहीं।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि एक नागरिक वर्षों से लापता है लेकिन अधिकारी उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। राज्य ने बार-बार जांच को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को दिया लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

अदालत ने मामले की सीबीआई जांच का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को सभी जांच रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। फर्जी संतों की एक सूची तैयार करके चर्चाओं में आए महंत मोहनदास के गायब होने के बाद अखाड़ा परिषद ने कहा था कि सूची बनाने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही थीं। परिषद ने फर्जी संतों पर उनके अपहरण का संदेह जताया था जिनकी पोल खोलने की महंथ मोहनदास कोशिश कर रहे थे।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।