इन्फ्लूएंसर और यूट्यूबर व्योम शर्मा की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक, क्या मामला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर एवं यूट्यूबर व्योम शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के मामले पर बुधवार को सुनवाई की। अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकलपीठ ने व्योम से जांच में पुलिस का सहयोग करने के लिए कहा है।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले ‘अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य’ का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए याची की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस आधार पर पुलिस को निर्देश दिए कि व्योम शर्मा को मामले में तत्काल गिरफ्तार न किया जाए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया है।

क्या है पूरा मामला मामले के अनुसार, देहरादून निवासी यूट्यूबर व्योम शर्मा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विपक्षी को धमकाकर 25 लाख रुपये की अवैध वसूली की मांग की। इस आरोप के आधार पर डालनवाला थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं, याची की ओर से अदालत को बताया गया कि विपक्षी ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे 25 से 30 करोड़ रुपये की संपत्ति बिकवाने के लिए संपर्क किया था। याची के अनुसार, उक्त संपत्ति उनके माध्यम से बिक भी चुकी है और संपत्ति बिकने के बाद उन्हें इनाम देने की बात कही गई थी। हालांकि, बाद में विपक्षी ने पलटते हुए उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया।

याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस ने विपक्षी के प्रार्थना पत्र पर तो मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन याची द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के दौरान विपक्षी की ओर से अदालत को बताया गया कि याची सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें लगातार डराने-धमकाने के साथ पैसों की मांग कर रहा है।