उत्तराखंड में ‘समान काम का समान वेतन’ आदेश पर रोक, किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?
उत्तराखंड के कर्मचारी ध्यान दें! हाईकोर्ट ने समान काम का समान वेतन वाले आदेश पर स्टे लगा दी है। इस आदेश के बाद अब वेतन को लेकर पुरानी व्यवस्था लागू होगी। मतलब इस आदेश के बाद कुछ कर्मचारियों के वेतन घट जाएंगे, तो वहीं कुछ कर्मचारियों के वेतन बढ़ जाएंगे। जानिए कौन होगा सबसे ज्यादा प्रभावित।
उत्तराखंड के कर्मचारी ध्यान दें! हाईकोर्ट ने समान काम का समान वेतन वाले आदेश पर स्टे लगा दी है। इस आदेश के बाद अब वेतन को लेकर पुरानी व्यवस्था लागू होगी। मतलब इस आदेश के बाद कुछ कर्मचारियों के वेतन घट जाएंगे, तो वहीं कुछ कर्मचारियों के वेतन बढ़ जाएंगे। यह स्टे राज्य संपत्ति विभाग में समान काम का समान वेतन वाले आदेश पर लगा है।
हाईकोर्ट ने 2 सितंबर वाले आदेश पर लगाई रोक
राज्य संपत्ति अधिकारी सुरेंद्र सिंह रावत की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसमें साफ किया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने अपने दो सितंबर 2026 वाले आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दो सितंबर वाले आदेश में राज्य संपत्ति विभाग में उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने के आदेश हुए थे। इस आदेश में कई कर्मचारियों का वेतन घटाया और बढ़ाया गया था।
कुछ कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, तो कुछ का घटेगा
नए आदेश के बाद अब कुछ कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, वहीं कुछ कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। करीब 200 कर्मचारी इस फैसले से प्रभावित होंगे। मालूम हो कि राज्य संपत्ति विभाग के इस आदेश को उत्तराखंड निवास नई दिल्ली में तैनात उपनल कर्मचारी अमर सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कर्मचारी का कहना था कि वह 2011 से सहायक प्रोटोकॉल के पद पर संविदा में तैनात रहे। विभाग ने बिना कारण बताए उनके पद को घटा कर रिसेप्शनिस्ट कर वेतन कम कर दिया। कोर्ट ने वेतन में कटौती वाले आदेश पर रोक लगा दी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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