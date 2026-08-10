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एक सवाल के दो जवाब, एक सही तो दूसरा गलत कैसे? HC ने उत्तराखंड सरकार मांगा जवाब

By Krishna Bihari Singh
वार्ता, देहरादून
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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लेखपाल, पटवारी और वीडीओ भर्ती परीक्षा में पूछे गए उन सवालों के मामले में राज्य सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSC) से जवाब मांगा है जिनके दो जवाब होने के दावे किए जा रहे हैं।

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उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने लेखपाल, पटवारी और वीडीओ भर्ती परीक्षा में डबल जवाब वाले सवालों के मामले में सरकार से जवाब मांगा है।

एकउत्तराखंड हाई कोर्ट ने लेखपाल, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में उन सवालों को लेकर सरकार से जवाब तलब किया है जिनके दो जवाब होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि परीक्षा में कई सवालों के दो विकल्प सही थे, लेकिन आयोग ने उनकी आपत्तियां खारिज कर दीं। इस मामले में अदालत ने कहा कि आयोग को पेपर बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए थी। अदालत ने राज्य सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

पेपर बनाने से पहले विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए

जस्टिस पंकज पुरोहित की सिंगल बेंच ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSC) और सरकार को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि पेपर तैयार करने से पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए।

लीक हो गया था पेपर

यह मामला टिहरी निवासी समधीर सिंह समेत कई अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, साल 2025 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSC) ने लेखपाल, पटवारी और वीडीओ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इन पदों के लिए दोबारा 14 जून को परीक्षा आयोजित की गई।

ऐसे सवाल पूछे जिनके दो विकल्प सही

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में कई ऐसे सवाल पूछे गए जिनके दो विकल्प सही थे। परीक्षा के बाद आयोग ने अपनी आंसर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगीं। अभ्यर्थियों ने उन सवालों पर आपत्ति दर्ज कराई लेकिन आयोग ने यह कहते हुए आपत्तियां खारिज कर दीं कि आयोग की आंसर शीट सही है। अभ्यर्थियों के चुने उत्तर गलत हैं।

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एक ही सवाल के दो विकल्प सही तो एक सही दूसरा गलत कैसे?

याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अदालत से मांग की है कि जिन सवालों के दो उत्तर सही हैं, उनकी विशेषज्ञों से जांच कराई जाए और यदि दोनों विकल्प सही हैं तो अभ्यर्थियों को उसका लाभ दिया जाए। उन्होंने आयोग से बताने को कहा है कि ऐसे सवालों में एक उत्तर को सही और दूसरे जवाब को गलत मानने का आधार क्या है? जब एक ही सवाल के दो विकल्प सही हैं तो एक सही दूसरा गलत कैसे?

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जवाब के बाद ही साफ होगी स्थिति

अदालत ने साफ कर दिया कि भर्ती की आगे की चयन प्रक्रिया रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSC) और राज्य सरकार के जवाब के बाद मामले में आगे की स्थिति साफ होगी। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब झारखंड में परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर भी दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट देखा गया था।

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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