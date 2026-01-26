बालिग हैं और धर्म भी एक तो आपत्ति कहां? उत्तराखंड में प्रेमी जोड़े के प्यार पर HC ने लगाई मुहर

संक्षेप: उत्तराखंड में एक प्रेमी जोड़े के प्यार पर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई। अदालत ने टिप्पणी की कि जब दोनों बालिग हैं और धर्म भी एक ही है तो आपत्ति क्यों है? पुलिस से दोनों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम संबंधों के अधिकार को सर्वोपरि मानते हुए एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश आलोक मेहरा की एकलपीठ ने हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि जब दोनों बालिग हैं और धर्म भी एक ही है तो आपत्ति कहां है?

एकलपीठ ने बीते दिनों सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यदि दो वयस्क अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या डर के साए में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मामले के अनुसार, काजल और उनके साथी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया, कि वे दोनों एक ही धर्म के हैं और आपसी सहमति से प्रेम संबंध में हैं। वे जल्द ही विवाह करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं।

घरवालों से जान का खतरा बताया याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उनके परिजनों की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं , उनके जीवन व स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है। सुनवाई पर याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए।

सुरक्षा मुहैया कराएं अदालत ने थानाध्यक्ष पथरी जिला हरिद्वार को आदेश दिया है कि वे तत्काल याचिकाकर्ताओं को आवश्यकता के अनुसार उचित सुरक्षा मुहैया कराएं। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया है कि विरोध कर रहे परिजनों को थाने बुलाकर कानून के दायरे में रहने की सख्त हिदायत दी जाए।