Uttarakhand High Court says Couple Right to Love Both are Adults and Same Faith
बालिग हैं और धर्म भी एक तो आपत्ति कहां? उत्तराखंड में प्रेमी जोड़े के प्यार पर HC ने लगाई मुहर

संक्षेप:

उत्तराखंड में एक प्रेमी जोड़े के प्यार पर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई। अदालत ने टिप्पणी की कि जब दोनों बालिग हैं और धर्म भी एक ही है तो आपत्ति क्यों है? पुलिस से दोनों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए।

Jan 26, 2026 09:13 am ISTGaurav Kala नैनीताल
उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम संबंधों के अधिकार को सर्वोपरि मानते हुए एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश आलोक मेहरा की एकलपीठ ने हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि जब दोनों बालिग हैं और धर्म भी एक ही है तो आपत्ति कहां है?

एकलपीठ ने बीते दिनों सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यदि दो वयस्क अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या डर के साए में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मामले के अनुसार, काजल और उनके साथी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया, कि वे दोनों एक ही धर्म के हैं और आपसी सहमति से प्रेम संबंध में हैं। वे जल्द ही विवाह करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं।

घरवालों से जान का खतरा बताया

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उनके परिजनों की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं , उनके जीवन व स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है। सुनवाई पर याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए।

सुरक्षा मुहैया कराएं

अदालत ने थानाध्यक्ष पथरी जिला हरिद्वार को आदेश दिया है कि वे तत्काल याचिकाकर्ताओं को आवश्यकता के अनुसार उचित सुरक्षा मुहैया कराएं। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया है कि विरोध कर रहे परिजनों को थाने बुलाकर कानून के दायरे में रहने की सख्त हिदायत दी जाए।

दोनों बालिग और स्वेच्छा से रहना चाहते हैं साथ

अदालत ने प्रेमी युगल की पहचान की पुष्टि और उनसे बातचीत करने के बाद पाया, कि दोनों बालिग हैं और बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के अपनी स्वेच्छा से साथ रहने का निर्णय ले चुके हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध ‘लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले का हवाला देते हुए, कहा कि इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है।

