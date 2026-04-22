अगर मां कमाती है तो पिता नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण के दायित्व से बच सकता है, HC ने क्या कहा
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर मां कमाती है तो भी बच्चे के भरण-पोषण के दायित्व से पिता बच नहीं सकता है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एक पिता को अपने बच्चे को अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर मां कमाती है तो भी बच्चे के भरण-पोषण के दायित्व से पिता बच नहीं सकता है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एक पिता को अपने बच्चे को अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि एक पिता अपने नाबालिग बच्चे की मां की आय का हवाला देकर या अपनी वित्तीय देनदारियों का जिक्र करके उसके भरण-पोषण के कर्तव्य से बच नहीं सकता। जस्टिस आशीष नैथानी की एकल पीठ ने रुड़की फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एक पिता को अपने बच्चे को 8000 रुपये मासिक अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
बच्चे की मां ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक याचिका दायर कर वित्तीय सहायता की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आवेदन की तारीख से पिता को भुगतान का निर्देश दिया था, जिसे उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी।
पुनर्विचार याचिका में पिता ने कहा कि बच्चे के माता पिता दोनों सरकारी सेवा में हैं। वह स्वयं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत हैं, जबकि बच्चों की मां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत हैं। इसलिए वित्तीय बोझ पूरी तरह से उन पर नहीं पड़ना चाहिए। पिता ने कर्ज के भुगतान और अपने माता-पिता और भाई-बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों समेत मौजूदा दायित्वों का हवाला भी दिया।
बच्चे की मां की ओर से दलील दी गई कि एक स्थिर आय वाला एक स्थायी सरकारी कर्मचारी होने के नाते पिता पर बच्चे के भरण-पोषण का स्पष्ट वैधानिक दायित्व है। हाई कोर्ट ने माना कि मां की आय एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन साथ ही यह कहा कि केवल इसी बात से पिता अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सामाजिक न्याय का एक उपाय है, जिसका उद्देश्य निराश्रयता को रोकना है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे आश्रितों के हितों की रक्षा हो सके।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बच्चा अपने माता-पिता के बराबर के जीवन स्तर का हकदार है। अदालत ने माना कि कर्ज का भुगतान या परिवार के अन्य सदस्यों को दी जाने वाली सहायता जैसी वित्तीय देनदारियां स्वैच्छिक होती हैं और बच्चे के भरण-पोषण के अधिकार पर इन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने 8000 रुपये प्रति माह की राशि को उचित ठहराते हुए आवेदन दाखिल करने की तिथि से भरण-पोषण का भुगतान करने के निर्देश को बरकरार रखा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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