शिक्षक रिटायरमेंट मामले में उत्तराखंड HC सख्त, पूछा- पहले लाभ दे दिया, अब वसूली क्यों?

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों से सेवाकाल में दिए गए 13 तरह के लाभों की वसूली के राज्य सरकार के आदेश पर सख्त रुख अपनाया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नैनीतालFri, 26 Sep 2025 06:16 AM
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सेवानिवृत्त शिक्षकों व सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों से उनकी सेवाकाल में दिए गए सभी लाभों की वसूली करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की गई थी।

मामले में सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने कहा कि पहले कार्य करने का प्रलोभन देकर शिक्षकों को ये लाभ दिए गए। अब सेवाकाल में न होने के कारण क्यों उनसे ये लाभ वसूला जा रहा है? कोर्ट ने वित्त सचिव से नौ अक्तूबर को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर इसपर स्पष्टीकरण देकर मार्गदर्शन करने को कहा है।

मामले के अनुसार, चम्पावत जिले के सेवानिवृत्त शिक्षकों व सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि वे 1990 में शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे। 2002 में नियमित हो गए थे, 2024 में अपनी संतोषजनक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। कुछ शिक्षक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह आदेश पारित कर दिया है कि उनकी सेवाकाल में उन्हें सरकार ने जो लाभ दिए थे, उसकी उनसे वसूली की जाए। उन्हें 13 तरह के लाभ के वसूली के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एक शिक्षक को 29 लाख की रिकवरी का नोटिस दे दिया गया है। इस पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि पहले शिक्षकों को लाभ क्यों दिया गया था और अब वसूली क्यों की जा रही है।

