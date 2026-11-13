देहरादून में सीलिंग की जमीनों की खरीद-बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, रजिस्ट्री पर भी रोक
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून में सीलिंग की एक्स्ट्रा जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही सब रजिस्ट्रार को भी मामले में निर्देश जारी किए हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिले में सीलिंग कानून के तहत अतिरिक्त सरप्लस घोषित की गई जमीनों की खरीद-फरोख्त पर महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है, कि ऐसी जमीनों को कोई भी निजी व्यक्ति हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। साथ ही संबंधित सब-रजिस्ट्रार को ऐसी जमीनों की बिक्री के लिए निष्पादित किसी भी रजिस्ट्री या हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष चार नवंबर को मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार, विकेश सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कुंवर चंद्र बहादुर सिंह की देहरादून जिले के रायपुर, चक रायपुर, नथनपुर, क्यारकुली भट्टा और लाडपुर गांवों में स्थित भूमि को उत्तर प्रदेश भूमि जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के तहत सीलिंग की कार्यवाही में अतिरिक्त घोषित कर राज्य सरकार में निहित कर दिया गया था। इसके बावजूद कुछ निजी व्यक्ति इन जमीनों को भोले-भाले लोगों के पक्ष में अवैध रूप से हस्तांतरित कर रहे हैं।
कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश दिया है कि इस भूमि का निजी व्यक्ति किसी प्रकार का लेन-देन नहीं करेगा और न ही इनका पंजीकरण होगा।
राज्य में आईआईएसईआर, आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में उच्च शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा और सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ी तीन बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने के सकारात्मक संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों का आभार जताया है।
मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि ऊधमसिंहनगर के किच्छा के खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना के प्रस्ताव पर बजट 2026 की घोषणा के तहत विचार किया जाएगा। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र के माध्यम से बताया कि उत्तरकाशी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार-चमियाला-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग को एनएच घोषित बनाने का निर्णय नई एनएच नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस मार्ग पर विचार होगा।
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पत्र भेजकर आश्वस्त किया कि भविष्य में केंद्रीय संस्थानों के विस्तार के दौरान भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के प्रस्ताव पर विचार करेंगे।
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