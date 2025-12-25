मसूरी में ऐसा क्या हुआ? हाईकोर्ट ने CBI, केंद्र और उत्तराखंड सरकार को थमाया नोटिस

संक्षेप: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीते कुछ वर्षों के दौरान मसूरी वन प्रभाग में तैनात क्षेत्रीय वन अधिकारियों की संपत्ति में कथित रूप से हुई तेज बढ़ोतरी की जांच के संबंध में सीबीआई, केंद्र, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किए हैं।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन से 7,375 बाउंड्री पिलर गायब होने और फॉरेस्ट अधिकारियों की संपत्ति में असामान्य बढ़ोतरी के मामले में सीबीआई, राज्य सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कीमती जंगल की जमीन पर कब्जा करने के लिए इन पिलरों को हटाया गया। इनमें से 80 फीसदी पिलर मसूरी और रायपुर रेंज में थे। याचिका में मांग की गई है कि गायब पिलरों को फिर से लगाया जाए।

जस्टिस मनोज तिवारी और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादियों को 6 हफ्ते के भीतर अपने प्रति शपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 11 फरवरी तय की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इतनी बड़ी संख्या में बाउंड्री पोल के गायब हो जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है।

याचिका पर्यावरण कार्यकर्ता नरेश चौधरी की ओर से दायर की गई है। याचिका में भारतीय सर्वेक्षण विभाग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह मसूरी वन प्रभाग के तहत आने वाले सभी वन क्षेत्रों का एक व्यापक, वैज्ञानिक और भौगोलिक संदर्भ वाला सर्वेक्षण करे ताकि सभी लापता सीमा स्तंभों के सटीक स्थानों की पहचान की जा सके और खंबे फिर से लगाए जा सकें।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मसूरी जंगल इलाके की सुरक्षा के लिए एक त्वरित सुधार योजना लागू करने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास मौजूद जंगल की जमीन को वापस वन विभाग को ट्रांसफर करने की मांग की है। विवाद 2023 में शुरू हुआ जब एक सर्वे में पता चला कि मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन में 12,321 बाउंड्री पिलर्स में से 7,375 गायब थे। अधिकांश गायब पिलर्स मसूरी और रायपुर के उन इलाकों थे जहां होटल और रिजॉर्ट डेवलपमेंट की काफी संभावना है।