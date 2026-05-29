2027 के 'अर्धकुंभ' को 'कुंभ' के रूप में प्रचारित ना किया जाए, HC में आई जनहित याचिका; अदालत ने यह कहा
PIL में कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अधिकारी 2027 में होने वाले आयोजन का प्रचार 'कुंभ' के तौर पर न करें, बल्कि अर्ध कुंभ के तौर पर ही करें। याचिका में तर्क दिया गया था कि इस तरह का प्रचार पुरानी धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार के उस कदम को चुनौती दी गई थी, जिसमें 2027 में होने वाले हरिद्वार अर्ध कुंभ को 'कुंभ' के रूप में प्रचारित किया जा राह था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि ऐसा केंद्र सरकार से ज्यादा बजट पाने के लिए किया गया है। याचिका में कहा गया था कि इसे 'कुंभ' कहना जनता को गुमराह करना होगा। हालांकि कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की डिवीजन बेंच ने हालांकि इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर राज्य सरकार के सामने अपनी बात रखने की छूट दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, ऐसे में उसने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह अपनी याचिका वापस ले ले।
'अर्ध कुंभ को कुंभ बताना धार्मिक भावनाओं के खिलाफ'
इस जनहित याचिका (PIL) को हरिद्वार के रहने वाले अशोक त्रिपाठी ने दायर किया था। इसमें कहा गया था कि सरकार हरिद्वार में होने वाले 2027 के ‘अर्ध कुंभ’ का प्रचार 'कुंभ' के तौर पर कर रही है, जो कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। साथ ही इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार केंद्र से अधिक से अधिक फंड लेने के लिए इस आयोजन को 'पूर्ण कुंभ' के तौर पर प्रस्तुत कर रही है।
कुंभ का आयोजन 12 साल में, अर्ध कुंभ का आयोजन 6 साल में होता है
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि हरिद्वार और प्रयागराज में हर 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है, जबकि अर्ध कुंभ हर छह साल में आयोजित किया जाता है। त्रिपाठी ने बताया कि चूंकि पिछला कुंभ साल 2021 में आयोजित हुआ था और अगला कुंभ साल 2033 में होना है, इसलिए 2027 का आयोजन तकनीकी रूप से एक अर्ध कुंभ ही है।
'क्या अर्ध कुंभ में भी शुरू करेंगे शाही स्नान की परंपरा'
याचिका में यह भी बताया गया था कि 'शाही स्नान' सिर्फ कुंभ के दौरान होने वाली परंपरा है, जिसका निर्वहन अर्ध कुंभ के दौरान नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अगर 2027 के आयोजन को आधिकारिक तौर पर 'कुंभ' कहा जाएगा, तो शाही स्नान की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे आम श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान करने से रोका जा सकता है।
PIL में कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अधिकारी 2027 में होने वाले आयोजन का प्रचार 'कुंभ' के तौर पर न करें, बल्कि अर्ध कुंभ के तौर पर ही करें। याचिका में तर्क दिया गया था कि इस तरह का प्रचार पुरानी धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।