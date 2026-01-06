'हत्या के समय था नाबालिग...', कोर्ट ने 13 साल से जेल में बंद कैदी को दी रिहाई

संक्षेप: साल 2003 में सेशन कोर्ट ने कैदी को रुड़की में मर्डर और चोरी के आरोप में दोषी करार दिया था। इसके बाद साल 2013 में हाई कोर्ट की एक बेंच और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपों को सही माना था।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 13 साल से जेल में बंद एक कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि क्राइम के समय दोषी नाबालिग था। मामले में जस्टिस रविंद्र मैथानी और आशीष नैथानी की बेंच ने पाया कि अपराध के समय दोषी नाबालिग था, जिसके कारण उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा कानूनी रूप से मान्य नहीं रह गई है। दरअसल साल 2003 में सेशन कोर्ट ने कैदी को रुड़की में मर्डर और चोरी के आरोप में दोषी करार दिया था। इसके बाद साल 2013 में हाई कोर्ट की एक बेंच और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपों को सही माना था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लिखी थी एप्लीकेशन साल 2021 में, दोषी ने जेल से एक एप्लीकेशन लिखी जिसमें दावा किया कि घटना की तारीख, 24 जून, 2003 को वह नाबालिग था। इस दावे की पुष्टि करने के लिए, कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को विस्तृत जांच के निर्देश दिए। स्कूल के रिकॉर्ड, स्टूडेंट रजिस्टर और गवाहों के बयानों के आधार पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने पाया कि दोषी की वास्तविक जन्म तिथि 22 मई, 1988 थी और क्राइम के समय उसकी उम्र 15 वर्ष और एक महीना थी।

अन्य आरोपियों की भूमिका के समान जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग होने का दावा मुकदमे की समाप्ति के बाद या फिर सजा पूरी होने के बाद भी किया जा सकता है। कोर्ट ने ये पाया कि इस घटना में दोषी की भूमिका अन्य आरोपियों की भूमिका के समान ही थी।