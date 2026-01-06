Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand High Court Allows Summons in Cheque Bounce Cases via Email and WhatsApp
चेक बाउंस में ई-मेल और वॉट्सएप से भी भेज सकेंगे समन, उत्तराखंड HC का आदेश

चेक बाउंस में ई-मेल और वॉट्सएप से भी भेज सकेंगे समन, उत्तराखंड HC का आदेश

संक्षेप:

अब शिकायत दर्ज करने पर शिकायतकर्ता को आरोपी का ईमेल और WhatsApp नंबर देना अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस में मोबाइल पर भी समन दिया जा सकता है।

Jan 06, 2026 09:46 am ISTGaurav Kala नैनीताल, पीटीआई
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में अब समन केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि ईमेल, मोबाइल और वॉट्सएप के माध्यम से भी भेजे जाने की अनुमति दी है। यह निर्देश रजिस्टार जनरल योगेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी सर्कुलर में दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सर्कुलर के अनुसार, अब शिकायत दर्ज करने पर शिकायतकर्ता को आरोपी का ईमेल और वॉट्सएप नंबर देना अनिवार्य होगा, साथ ही इन जानकारियों की सत्यता प्रमाणित करने वाला अफिडेविट भी संलग्न करना होगा। हर शिकायत के साथ एक संक्षिप्त विवरण भी फॉर्मेट के अनुसार दिया जाएगा, जिसे कोर्ट के स्टाफ कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करेगा।

ये भी पढ़ें:खनन से उजड़ते गांव, उत्तराखंड HC ने स्वत: लिया संज्ञान- हर वाहन में GPS अनिवार्य
ये भी पढ़ें:युवक को हिंसक बताकर नौकरी से रोका था, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया बहाल

नए नियम क्या होंगे

नए नियमों के तहत, समन जारी करने से पहले धारा 223 BNNS के तहत अतिरिक्त प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, सॉफ्टवेयर में एक नया टेम्पलेट जोड़ा गया है, जो "Cause of Action" से संबंधित सीमा अवधि को स्वतः गणना करेगा।

आरोपियों को भी जल्द राहत के विकल्प

अदालत ने आरोपी को जल्द राहत देने के लिए ऑनलाइन भुगतान विकल्प भी शुरू किया है। समन में अब ऑनलाइन भुगतान सुविधा और लिंक स्पष्ट रूप से उल्लेखित होंगे। आरोपी सीधे CNR नंबर या केस क्रेडेंशियल डालकर चेक की राशि जमा कर सकता है। यदि भुगतान कर दिया जाता है, तो अदालत मामले को कंपाउंडिंग के आधार पर बंद कर सकती है।

झूठी शिकायतों पर ऐक्शन

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गलत या झूठी ईमेल/वॉट्सएप जानकारी देने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह दिशा-निर्देश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के पालन में जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोट किया था कि देश भर में लाखों चेक बाउंस मामले लंबित हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली पर भारी दबाव है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News High Court

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।