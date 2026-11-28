उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से कमजोर एक महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के दोषी करार दिए गए व्यक्ति को बरी कर दिया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चंपावत जिले के टनकपुर में 2021 में मानसिक रूप से कमजोर महिला से कथित दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने उसकी सजा का आदेश भी रद्द कर दिया।

जस्टिस रविंद्र मैठाणी और जस्टिस सिद्धार्थ साह की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और साक्ष्यों के मूल्यांकन पर गंभीर सवाल उठाए।

चंपावत के सत्र न्यायालय ने पिछले साल 4 फरवरी को व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(1) के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया।

5 साल पहले दर्ज हुई थी एफआईआर घटना अगस्त 2021 में टनकपुर रोडवेज बस अड्डे की है और उपजिलाधिकारी के निर्देश पर 26 अगस्त, 2021 को टनकपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने इसके बाद दिनेश चौड़ाकोटी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान महिला की मानसिक स्थिति के कारण उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका।

सत्र न्यायालय ने हालांकि गवाहों की गवाही और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर चौड़ाकोटी को दोषी ठहराया था।

हाईकोर्ट ने इन आधारों पर रद्द की सजा हाईकोर्ट ने चौड़ाकोटी की अपील पर सुनवाई करते हुए पाया कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। बेंच ने कहा कि न तो फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट और ना ही मेडिकल रिपोर्ट आरोपी को कथित अपराध से जोड़ती है। बेंच ने करीब एक साल बाद गवाहों द्वारा अदालत में आरोपी की पहचान किए जाने को भी अविश्वसनीय माना।

हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो में संबंधित व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था और जांच के दौरान आरोपी की पहचान के लिए शिनाख्त परेड (टीआईपी) भी नहीं कराई गई थी।

हाईकोर्ट ने सत्र न्यायाधीश द्वारा वायरल वीडियो को खुली अदालत में चलाने के बजाय अपने रूम में निजी रूप से देखने पर भी आपत्ति जताई।

बेंच ने कहा कि जज द्वारा स्वयं वीडियो देखकर आरोपी की पहचान करना और उसे दोषसिद्धि का आधार बनाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा स्थापित कानूनी प्रक्रिया के विपरीत था।

हनीट्रैप की आरोपी महिला को झटका, गिरफ्तारी पर लगी रोक हटी इसके अलावा एक अन्य मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में एक बुजुर्ग कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने और रकम वसूलने की आरोपी महिला की वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का अनुरोध किया था।

जस्टिस पंकज पुरोहित की बेंच ने इसके साथ ही आरोपी महिला की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक भी हटा ली। इससे पहले, हाईकोर्ट ने आरोपी महिला को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। याचिकाकर्ता महिला ने खुद को झूठे मामले में फंसाए जाने का दावा करते हुए कहा था कि कथित अपराधों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने और गिरफ्तारी से संरक्षण देने का अनुरोध किया था।

हल्द्वानी के एक बुजुर्ग कारोबारी द्वारा इस संबंध में दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि महिला ने उसे हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया और उससे करोड़ों रुपये की मांग की। कारोबारी का आरोप है कि महिला ने उसकी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलने का प्रयास किया और उसकी संपत्ति पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया।