सावधान! उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी; पढ़िए IMD का ताजा अपडेट

उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले सात दिनों में उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर 'भारी से बहुत भारी वर्षा' का अनुमान लगाया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 06:00 PM
उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले सात दिनों में उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर 'भारी से बहुत भारी वर्षा' का अनुमान लगाया है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सात दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर 'भारी से बहुत भारी बारिश' का अनुमान लगाया है।

इस बीच उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का ‘रेड अलर्ट’ जारी किए जाने के बाद देहरादून तथा राज्य के कुछ और क्षेत्रों में सोमवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया।

राज्य की राजधानी देहरादून में भी रविवार रात से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और रिस्पना, बिंदाल सहित कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं।

पुलिस ने बताया कि देहरादून के शांति विहार में लगातार बारिश से उफान पर आए एक नाले में दो बच्चे बह गए जिसमें से एक की मौत हो गयी जबकि दूसरे को बचा लिया गया।

रविवार को हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाश अभियान चलाया और आहिल (10) को बाहर निकाल लिया। हालांकि, नाले में बहे दूसरे बच्चे सलमान (11) का तत्काल पता नहीं चला और बाद में उसका शव मोथरोवाला के पास रिस्पना नदी से बरामद हुआ।

मौसम विभाग ने सोमवार दोपहर अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और उधमसिंह नगर में अलग-अलग स्थानों पर कहीं मध्यम से भारी तथा कहीं भारी से बेहद भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया था। इसे देखते हुए देहरादून और कुछ अन्य क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

मौसम विभाग ने प्रदेश में 13 से 15 अगस्त के दौरान भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। राज्य सरकार ने मौसम विभाग के हवाले से बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहेगा तथा भारी बारिश का पूर्वानुमान है। उधर, उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त धराली में भी बारिश के कारण राहत और बचाव अभियान में बाधा आ रही है।

भाषा से इनपुट

