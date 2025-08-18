Uttarakhand heavy Rainfall madmaheshwar dham Footpath Washed Out Gangotri Highway Closed Hundreds of Travelers Stranded उत्तराखंड में बारिश का तांडव, द्वितीय केदार पैदल मार्ग बहा-गंगोत्री हाईवे बंद; सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand heavy Rainfall madmaheshwar dham Footpath Washed Out Gangotri Highway Closed Hundreds of Travelers Stranded

उत्तराखंड में बारिश का तांडव, द्वितीय केदार पैदल मार्ग बहा-गंगोत्री हाईवे बंद; सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे

उत्तराखंड में बारिश का तांडव जारी है। द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम का पैदल मार्ग भूस्खलन के कारण बह गया है। जिस कारण सैकड़ों यात्री फंस गए। गंगोत्री हाईवे भी बंद है और बदरीनाथ हाईवे मलबे की चपेट में आने से बाधित हुआ है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 08:43 AM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड में बारिश का तांडव, द्वितीय केदार पैदल मार्ग बहा-गंगोत्री हाईवे बंद; सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे

उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और अतिवृष्टि के कारण राज्य के कई हिस्सों में तबाही का दौर जारी है। द्वितीय केदार मद्महेश्वर पैदल मार्ग बनतोली के पास भूस्खलन से लगभग 50 मीटर ध्वस्त हो गया, जिससे मद्महेश्वर लौट रहे सैकड़ों तीर्थयात्री मार्ग में फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी के सहारे यात्रियों को सुरक्षित दूसरी तरफ लाया जा रहा है। वहीं, रिश के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी जगह-जगह भूस्खलन और भूधंसाव हुआ है।

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि पैदल मार्ग में करीब 200 यात्री फंसे थे, जिन्हें रेस्क्यू टीमों द्वारा सुरक्षित निकाला जा रहा है। मार्ग पर मलबा हटाने का काम रविवार देर रात तक जारी रहा और दोनों छोरों से रस्सी बांधकर यात्री सुरक्षित निकाले गए। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ की टीम भी बनतोली की ओर रवाना की गई।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में मौसम का अलर्ट, देहरादून समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

धराली समेत आठ आपदाग्रस्त गांवों में पहुंचाई जा रही राशन

हर्षिल घाटी में प्रभावित धराली और आठ अन्य सीमावर्ती गांवों में जिला प्रशासन ने खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर ग्रामीणों तक सस्ते गल्ले की दुकानों से अग्रिम राशन पहुंचाया गया, ताकि आपदा से प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।

भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे बंद

बारिश के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी जगह-जगह भूस्खलन और भूधंसाव हुआ। डबराणी से सोनगाड़ तक कई स्थानों पर मार्ग 13 दिनों से बाधित है। रविवार को नालूपानी और सालंग पुल के पास भारी मलबा और बोल्डर गिरने से हाईवे बंद रहा। इसी कारण मुसाफिर और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

इसके अलावा पुरोला-करड़ा-धड़ोली मोटर मार्ग पर भी सड़क धंसने से आवाजाही ठप हो गई, जिससे सेब बागवानों की फसल मंडियों तक पहुंचने में जोखिम में है। बागवानों ने बताया कि सड़क समय पर नहीं खुली तो गोदामों में रखी सेब की सैकड़ों पेटियां सड़ सकती हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है।

बदरीनाथ हाईवे पर मलबा, घंटों बाधित

चमोली जिले में गोपेश्वर, बदरीनाथ समेत अन्य स्थानों पर भी बारिश जारी रही। बदरीनाथ हाईवे के पागल नाला और भन्दैपुर सहित अन्य हिस्सों पर मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क अवरुद्ध रही। जिले में करीब 20 ग्रामीण सड़कें भी बंद पड़ीं, जिन्हें मशीनों से मलवा हटाकर सुचारू किया जा रहा है।

मौसम विभाग ने चमोली और आसपास के जिलों में भारी और मध्यम बारिश की संभावना जताई है और नदियों के जलस्तर में वृद्धि के चलते बाढ़ जैसी स्थिति की चेतावनी दी है। फिलहाल प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं।

Monsoon Rain Kedarnath Yatra अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।