उत्तराखंड के पहाड़ों में हाहाकार, रुद्रप्रयाग त्रासदी में आठ लापता; आज इन जिलों में हाई अलर्ट

उत्तराखंड के पहाड़ों में हाहाकार, रुद्रप्रयाग त्रासदी में आठ लापता; आज इन जिलों में हाई अलर्ट

Weather Alert Uttarakhand: रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लापता आठ लोगों का पता नहीं चल पाया है। 40 लोगो की रेस्क्यू टीम खोजबीन में जुटी है। उधर, मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून/ रुद्रप्रयागSun, 31 Aug 2025 08:52 AM
Weather Alert Uttarakhand: उत्तराखंड में आज फिर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार सुबह से आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर तक चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर जिलों में तेज बारिश होने की आशंका है।

इस बीच, रुद्रप्रयाग जिले की बसुकेदार तहसील के छेनागाड़ गांव में भारी बारिश से आठ लोग लापता हैं। शनिवार देर शाम तक भी किसी का पता नहीं चल पाया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें लगातार मलबा हटाने और लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं।

ये भी पढ़ें:बारिश बनी काल, पति-पत्नी समेत तीन की चिताएं साथ जलीं, दो अब भी लापता

शनिवार सुबह 10 बजे से एक छोटी जेसीबी मशीन की मदद से रेस्क्यू शुरू हुआ, लेकिन 15 फीट से अधिक मलबा जमा होने के कारण राहत कार्य बेहद कठिन साबित हो रहा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के मुताबिक, मलबा हटाने के लिए और बड़ी मशीनों की आवश्यकता है। फिलहाल एनडीआरएफ के 27, एसडीआरएफ के 7 और डीडीआरएफ के 5 जवान राहत कार्य में लगे हैं।

हालांकि रास्ते की खराब स्थिति से प्रशासनिक दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। छेनागाड़ तक सीधी वाहन पहुंच संभव नहीं है और गांव से 300 मीटर पहले तक भारी कीचड़ व मलबा जमा है, जिससे पैदल आवाजाही भी मुश्किल हो गई है।

उछोला में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। शनिवार को बिजली-पानी बहाल करने और सामग्री वितरण के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया। उछोला सहित आसपास के गांवों में हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर राहत-बचाव कार्य की समीक्षा की। उन्होंने नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। इनमें रजत सुमन (उप वन संरक्षक) को नोडल अधिकारी, सुश्री याक्षी अरोड़ा (एसडीएम रुद्रप्रयाग) व राहुल चौबे (जिला पर्यटन विकास अधिकारी) को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।

