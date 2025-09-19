उत्तराखंड में लौटते मॉनसून ने बढ़ाई आफत, मसूरी से देहरादून तक भारी बारिश से दहशत; मौसम अपडेट

उत्तराखंड में लौटता मानसून भारी बारिश के साथ आफत बनकर लौटा है, जिससे मसूरी से देहरादून तक लोग दहशत में आ गए हैं, जहां 24 घंटे के भीतर नरेंद्रनगर में 175 एमएम और मसूरी में 117 एमएम बारिश दर्ज की गई है।

उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। मसूरी से देहरादून तक बुधवार रात और गुरुवार सुबह तेज बारिश से लोग दहशत में आ गए। बीते दिनों आपदा की वजह से कई इलाकों में लोग मुसीबत में पड़ गए थे। लिहाजा, इन दिनों स्थिति यह है कि थोड़ी बारिश में लोग सहम जा रहे हैं। मसूरी, मालदेवता, सहस्रधारा, प्रेमनगर और डालनवाला संवेदनशील हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, 24 घंटे के भीतर नरेंद्रनगर में सबसे ज्यादा 175 एमएम बारिश हुई। देहरादून जिले में मसूरी में 117, दून में 83, हरिपुर में 69.8, ऋषिकेश में 44.2, जौलीग्रांट में 25.8, मोहकमपुर में 73.5 मालदेवता में 40, कालसी में 33.5, हाथीबड़कला में 22 एमएम बारिश दर्ज की गई।