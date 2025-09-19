uttarakhand heavy rain disaster returning monsoon mussoorie dehradun weather update उत्तराखंड में लौटते मॉनसून ने बढ़ाई आफत, मसूरी से देहरादून तक भारी बारिश से दहशत; मौसम अपडेट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand heavy rain disaster returning monsoon mussoorie dehradun weather update

उत्तराखंड में लौटते मॉनसून ने बढ़ाई आफत, मसूरी से देहरादून तक भारी बारिश से दहशत; मौसम अपडेट

उत्तराखंड में लौटता मानसून भारी बारिश के साथ आफत बनकर लौटा है, जिससे मसूरी से देहरादून तक लोग दहशत में आ गए हैं, जहां 24 घंटे के भीतर नरेंद्रनगर में 175 एमएम और मसूरी में 117 एमएम बारिश दर्ज की गई है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनFri, 19 Sep 2025 06:24 AM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड में लौटते मॉनसून ने बढ़ाई आफत, मसूरी से देहरादून तक भारी बारिश से दहशत; मौसम अपडेट

उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। मसूरी से देहरादून तक बुधवार रात और गुरुवार सुबह तेज बारिश से लोग दहशत में आ गए। बीते दिनों आपदा की वजह से कई इलाकों में लोग मुसीबत में पड़ गए थे। लिहाजा, इन दिनों स्थिति यह है कि थोड़ी बारिश में लोग सहम जा रहे हैं। मसूरी, मालदेवता, सहस्रधारा, प्रेमनगर और डालनवाला संवेदनशील हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, 24 घंटे के भीतर नरेंद्रनगर में सबसे ज्यादा 175 एमएम बारिश हुई। देहरादून जिले में मसूरी में 117, दून में 83, हरिपुर में 69.8, ऋषिकेश में 44.2, जौलीग्रांट में 25.8, मोहकमपुर में 73.5 मालदेवता में 40, कालसी में 33.5, हाथीबड़कला में 22 एमएम बारिश दर्ज की गई।

प्रदेश में लौटता मानसून ला रहा आफत

उत्तराखंड में इन दिनों मानसून सीजन आखिरी दौर में है। लौटता मानसून तेजी से बरस रहा है। उत्तराखंड में एक सप्ताह के भीतर सामान्य से 89 फीसदी ज्यादा यानी 87.5 एमएम बारिश हुई है। उत्तराखंड में इस मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 25 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है।

Uttarakhand Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।