उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज एक बार फिर से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कई जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश और उमस बनी रहेगी।

उत्तराखंड में मौसम आज फिर अपने रंग दिखाने को तैयार है। आज कहीं धूप की चमक, कहीं बादलों की गड़गड़ाहट तो कहीं झमाझम बारिश के आसार हैं। इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने कई जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कि आज उत्तराखंड के पहाड़ों और मैदानों में मौसम का हाल कैसा रहेगा।

पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट आईएमडी के अनुसार आज उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। खासकर देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी शामिल है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।

मैदानी इलाकों में धूप-छांव का खेल हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में मौसम आज थोड़ा राहत भरा रहेगा। सुबह हल्की धूप के साथ तापमान 28-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, लेकिन दोपहर में बादल छा सकते हैं। IMD के मुताबिक, इन क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना 40-50% है। हवा की नमी 65-75% के आसपास रहेगी, जिससे उमस का अहसास हो सकता है।