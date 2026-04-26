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उत्तराखंड के छह जिलों में भीषण गर्मी का कहर, देहरादून के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान

Apr 26, 2026 08:32 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड के छह जिलों में रविवार दोपहर से जारी भीषण गर्मी सोमवार को भी जारी रह सकती है। ऐसे में संबंधित जिलों के प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है।

उत्तराखंड के छह जिलों में भीषण गर्मी का कहर, देहरादून के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान

उत्तराखंड के छह जिलों में रविवार दोपहर से जारी भीषण गर्मी सोमवार को भी जारी रह सकती है। ऐसे में संबंधित जिलों के प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे राज्य के कुछ क्षेत्रों में मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट आज दोपहर 01.28 बजे से सोमवार 27 अप्रैल, दोपहर 01.28 बजे तक रहने का अनुमान है।

यह अलर्ट विशेषकर जनपद चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों के लिए हैं। इनमें डोईवाला, चकराता, लक्सर, लैंसडाउन, बाजपुर, जसपुर, रामनगर, खटीमा तथा आस पास के क्षेत्रो में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है।

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कल भीषण गर्मी की चेतावनी

मौसम विभाग, देहरादून और एनडीएमए के सचेत पोर्टल के अनुसार वर्तमान में देहरादून में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। 27 अप्रैल को भी जनपद देहरादून में अत्यंत गर्म दिन रहने या भीषण गर्मी पड़ने की पूर्व चेतावनी जारी की गई है।

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वर्तमान परिस्थितियों में जनपद के समस्त क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और लू के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ गई है, जिससे बच्चों और आमजन के लिए हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन आदि का खतरा बना रहता है। ऐसे में प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक और आंगनबाड़ी केंद्रों में कल एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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