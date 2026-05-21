उत्तराखंड में 2 दिन हीट स्ट्रोक, देहरादून-नैनीताल समेत 5 शहरों में IMD का अलर्ट
Uttarakhand Weather: मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत पांच शहरों के लिए हीट स्ट्रोक का अलर्ट जारी किया है।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के मैदानी जिलों में गर्मी का रौद्र रूप शुरू हो गया है। देहरादून-हरिद्वार में बुधवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। देहरादून में पारा 40 पार हो गया। दोपहर में चली गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे हीट स्ट्रोक का अलर्ट जारी किया है।
देहरादून में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा है। मैदानी इलाकों में बुधवार को दोपहर के समय स्थिति सन बर्न (त्वचा झुलसने) जैसी हो गई। जिसके चलते बाजारों और मुख्य सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर गया है। लोगों को सन ग्लासेज एवं सिर, चेहरे पर कपड़ा बांधकर चलना पड़ा।
हीट स्ट्रोक का अलर्ट
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और उत्तरकाशी जिले के लिए अगले 48 घंटों का हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2-3 दिनों तक तापमान ऐसा ही रहेगा। इसके बाद पारे में दो से तीन डिग्री की मामूली गिरावट संभव है।
अस्पतालों में गर्मी से बेहाल मरीजों की संख्या बढ़ी
इसके अलावा अस्पतालों में गर्मी से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इमरजेंसी वार्डों और ओपीडी में डिहाइड्रेशन (पानी की कमी), अत्यधिक उल्टी-दस्त, तेज बुखार, चक्कर आने और हीट स्ट्रोक की शिकायतों वाले मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. कुमार जी कौल इस प्रचंड गर्मी की वजह से बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। बेहद जरूरी होने पर ही दोपहर में बाहर निकले और लगातार ओआरएस या पानी पीएं।
स्कूल में बच्चों को पानी पीने को कहें: डॉ. सती
देहरादून। शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने स्कूलों में छात्र-छात्राओं को समय-समय पर पानी पीने को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी हीट वेव के मद्देनजर वाटर बेल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उसके अनुसार सभी छात्रों के लिए एक तय समय पर लगातार पानी पीने की व्यवस्था की जा रही है। अब जबकि गर्मी में लगातार इजाफा हो रहा है, इसलिए इस व्यवस्था और प्रभावी रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल में पानी की व्यवस्था रखते हुए आवश्यक दवा एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था भी की जाए।
हीट स्ट्रोक का अलर्ट
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और उत्तरकाशी जिले के लिए अगले 48 घंटों का हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2-3 दिनों तक तापमान ऐसा ही रहेगा। इसके बाद पारे में दो से तीन डिग्री की मामूली गिरावट संभव है।
भट्ठी बनी दिल्ली
नई दिल्ली। दिल्लीवासी बुधवार को भी गर्म हवा के थपेड़ों से झुलसते रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले छह दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। गुरुवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच सकता है। राजधानी में सफदरजंग में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
बांदा देश में सबसे गर्म
नई दिल्ली। उत्तर भारत इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। आईएमडी ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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