'डिजिटल अरेस्ट' को लेकर HC में याचिका, कोर्ट ने RBI, टेलिकॉम कंपनियों व संचार मंत्रालय से मांगा जवाब

भोले-भाले लोगों को ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर उनसे धोखाधड़ी करने के लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय में इस बारे में एक याचिका दायर हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक, टेलिकॉम कंपनियों, केंद्रीय संचार मंत्रालय और राज्य में कार्यरत निजी बैंकों को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह में उनसे जवाब मांगा। हरिद्वार निवासी शख्स सुरेंद्र कुमार द्वारा दायर इस याचिका को जनहित याचिका में परिवर्तित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश जी.नरेंद्र तथा जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जो मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) या निर्धारित उपाय हैं, उन्हें राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने तक पहुंचाया जाए।

पिछली सुनवाई में अदालत ने याचिकाकर्ता से भारतीय रिजर्व बैंक और निजी बैंकों को भी पक्षकार बनाने को कहा था। अदालत ने अब इन्हें प्रतिवादी के रूप में स्वीकार करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान, पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) नीलेश आनंद भरणे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (साइबर अपराध) नवनीत भुल्लर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए।

अधिकारियों ने अदालत को बताया कि पुलिस विभाग ने साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए SOP पहले ही जारी कर दी है। इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि यह SOP राज्य के सभी पुलिस थानों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाई जाए और साइबर अपराध के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाया जाए, ताकि आम जनता फर्जी कॉल और मैसेज का शिकार ना बने।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि एक महीने पूर्व उन्हें दो अलग-अलग नंबरों से फोन कॉल आए, जिनमें कहा गया कि देहरादून के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत से उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ है और उन्हें तुरंत 30,000 रुपए जमा कराने होंगे। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस राशि को जमा कराने के लिए कॉल करने वालों ने उन्हें ‘जिला जज’ नाम से पांच अलग-अलग क्यूआर कोड भी भेजे।