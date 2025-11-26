Hindustan Hindi News
धामी सरकार ने वन्य जीवों के हमले में मौत पर आर्थिक मदद बढ़ाई, अब मिलेंगे 10 लाख

संक्षेप:

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने मानव-वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वालों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बुधवार को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी।

Wed, 26 Nov 2025 03:34 PMKrishna Bihari Singh भाषा, देहरादून
उत्तराखंड सरकार ने वन्यजीवों के हमले में जान गंवाने वालों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाने का फैसला किया है। सीएम धामी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने बुधवार को मानव-वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक मदद को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। जंगली जानवरों के साथ संघर्ष में जनहानि होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि छह लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गयी है।

धामी ने इस वर्ष तीन अक्टूबर को ‘वन्यजीव प्राणी सप्ताह’ की शुरुआत करते हुए वन्यजीव हमले में जनहानि होने पर दिया जाने वाला मुआवजा छह लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की थी।

इसके अलावा, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा था कि तेंदुए और भालू सहित अन्य जंगली जानवरों के हमले में घायल व्यक्तियों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

प्रत्येक घायल को समय पर तथा समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उपचार में किसी भी प्रकार की देरी न हो और आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराए जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एवं जागरुकता उपायों को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड में इस साल अब तक भालू के हमले में पांच व्यक्तियों की मौत हुई है तथा 69 लोग घायल हुए हैं वहीं तेंदुए के हमले में 12 लोगों ने जान गंवाई है और 88 अन्य व्यक्ति घायल हो चुके हैं।

