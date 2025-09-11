उत्तराखंड के 9 जिलों में बिजनेस करने वालों को तोहफा, सरकार से मिलेगी सब्सिडी

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार प्रदेश के नौ जिलों में मुर्गी पालन करने वाले कारोबारियों को सब्सिडी देने जा रही है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

उत्तराखंड सरकार पर्वतीय जिलों में मुर्गी पालन के कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। पहाड़ों में मुर्गी पालकों को कुक्कुट फीड यानि मुर्गियों के चारे में 10 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने बुधवार को मुहर लगा दी है। इस योजना का लाभ सिर्फ पहाड़ के नौ जिलों को ही मिलेगा।

महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड में पोल्ट्री मीट, अंडों की कमी को दूर करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने को कुक्कुट विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ब्रायलर फार्म और कुक्कुट वैली स्थापना योजना राज्य सेक्टर के तहत संचालित की जा रही है।

इन योजनाओं में कुक्कुट पालकों ने पहाड़ों में कुक्कुट फीड की अधिक लागत को सबसे बड़ी समस्या बताया।