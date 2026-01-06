हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर लग सकती है रोक; CM ने दिए क्या संकेत?

संक्षेप: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थानों और गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

उत्तराखंड सरकार हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थानों और गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकती है। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो इसकी कवायद चल रही है। इसके तहत हरिद्वार और ऋषिकेश के नगर निगम क्षेत्रों समेत पूरे कुंभ क्षेत्र को पवित्र सनातन नगरी घोषित किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले सभी धार्मिक स्थानों और कुल 105 गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

मांग पर गंभीरता से विचार सनद रहे हरिद्वार में हर की पौड़ी और आसपास के गंगा घाटों का प्रबंधन देखने वाली श्री गंगा सभा की ओर से हाल में इस बारे में मांग उठाई गई थी। सूत्रों की मानें तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस संबंध में संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार, मां गंगा और साधु संतों का पूज्य स्थान है और वहां से इस संबंध में उठी मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

किया जा रहा अध्ययन- सीएम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि हरिद्वार क्षेत्र की पवित्रता, देवत्व और मान्यताओं को बनाए रखने के लिए सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। इतना ही नहीं इस संबंध में पुराने अधिनियमों को भी देखा जा रहा है।

हिंदू क्षेत्र घोषित करें- श्री गंगा सभा श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि चूंकि इस इलाके को हिंदुओं की आस्था के कारण कुंभ क्षेत्र कहा जाता है इसलिए इसे आधिकारिक तौर पर हिंदू क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सभी धार्मिक स्थलों और गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद हो। इससे हिंदू अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार शांति से पूजा-पाठ और अनुष्ठान कर सकेंगे।