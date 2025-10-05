कफ सिरप से मौतों के दावे के बीच ऐक्शन में उत्तराखंड सरकार, मेडिकल स्टोर्स पर छापे

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत के आरोपों के बीच उत्तराखंड में भी ऐक्शन शुरू हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के मेडिकल स्टोर और थोक दवा विक्रेताओं पर छापेमारी शुरू कर दी।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत के आरोपों के बीच उत्तराखंड सरकार भी ऐक्शन मोड में आ गई है। उत्तराखंड सरकार शनिवार को राज्य भर के मेडिकल स्टोर और थोक दवा विक्रेताओं पर छापेमारी शुरू कर दी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव और एफडीए आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को आदेश दिए गए हैं कि वे अस्पतालों और दुकानों से कफ सिरप के नमूने जमा करें और उनकी गुणवत्ता की जांच कराएं ताकि दूषित दवाएं बाजार से हटाई जा सकें।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्यभर में प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की संयुक्त टीमें सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की दवा दुकानों पर सघन छापेमारी कर रही हैं। यह अभियान राजस्थान और मध्य प्रदेश में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत की कथित घटनाओं के बाद शुरू किया गया है।

स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को केंद्र सरकार की एडवाइजरी का पालन करने को कहा है। उन्होंने औषधि निरीक्षकों को कफ सिरप के नमूने जुटा कर उन्हें प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजने को कहा है ताकि दूषित दवा तुरंत बाजार से हटा दी जाए। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।