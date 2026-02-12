Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

अलग उत्तराखंड के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को धामी सरकार का गिफ्ट, पेंशन राशि में की इतनी बढ़ोतरी

Feb 12, 2026 11:22 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, देहरादून, उत्तराखंड
share Share
Follow Us on

फैसले को लेने की वजह बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। 

अलग उत्तराखंड के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को धामी सरकार का गिफ्ट, पेंशन राशि में की इतनी बढ़ोतरी

उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने वाले राज्य के नागरिकों को एक बड़ी खुशखबरी दी। इस दौरान उन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिल रही पेंशन की राशि में 1 हजार रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक की मासिक वृद्धि कर दी।
इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि आंदोलन के दौरान सात दिन के लिए जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों को अब मासिक रूप से 6000 रुपए की बजाय 7000 रुपए की पेंशन मिला करेगी, वहीं इस श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी में आने वाले और अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वाले अन्य आंदोलनकारियों की पेंशन भी 4500 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग हुए, पूर्ण रूप से बिस्तर पर रहने वाले आंदोलनकारियों की विशेष पेंशन को भी 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलन में जान गंवाने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन को भी 3000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए महीना कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत, इन महिलाओं को मिलेगी मदद
ये भी पढ़ें:अब बिना रोके वसूली, उत्तराखंड में इन 11 जगहों पर बाहरी वाहनों से ग्रीन सेस शुरू
ये भी पढ़ें:UCC पर मोहन भागवत की बड़ी बात से खुश उत्तराखंड सरकार, 22 को आ रहे देहरादून

इस फैसले को लेने की वजह बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, 'यह निर्णय आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की कृतज्ञता का प्रतीक है।'

  • आंदोलनकारियों की पेंशन में 1,000 से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
  • जेल गए या घायल आंदोलनकारियों को 7,000 रुपए की पेंशन मिलेगी।
  • राज्य आंदोलन में विकलांग हुए लोगों की पेंशन 30,000 रुपए तक पहुंची।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand govt increased pension for activists who fought for creation of state
;;;