उत्तराखंड के कर्मियों को दिवाली गिफ्ट; मिलेगा 6908 रुपये तक का बोनस, ये रहेंगे बाहर
उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी किया है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को नकद बोनस मिलेगा। कौन से कर्मचारी रहेंगे बाहर? इस रिपोर्ट में जानें…
उत्तराखंड सरकार ने दीवाली से पहले राज्य के लगभग 80 हजार अराजपत्रित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जारी इस आदेश के तहत पात्र कर्मचारियों को 1184 रुपये से लेकर 6908 रुपये तक का नकद बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सोमवार को वित्त सचिव डॉ. वी. षणमुगम ने राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी किया।
इनको मिलेगा बोनस, ये रहेंगे बाहर
अधिकारियों ने बताया कि यह लाभ 4800 रुपये ग्रेड पे तक के उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक न्यूनतम छह माह की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है। हालांकि कुछ कर्मचारी इसके दायरे से बाहर भी रहेंगे। आदेश के अनुसार, निलंबित या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारी इस बोनस के दायरे से बाहर रहेंगे।
6908 से लेकर 1184 रुपये मिलेंगे
दीवाली से ठीक पहले पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की बोनस की मांग को पूरा कर दिया। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार अब बोनस के रूप में अराजपत्रित स्थायी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 6908 रुपये से लेकर 1184 रुपये मिलेंगे।
80 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश के करीब 80 हजार कर्मचारियों को मिलेगा। वित्त सचिव के अनुसार 31 मार्च 2026 तक न्यूनतम छह माह की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी भी बोनस के पात्र होंगे। साल में छह माह से अधिक और एक वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा। बोनस के लिए कर्मचारी की सेवा का संतोषजनक होना अनिवार्य होगा।
यूं मिलेगा बोनस
- राज्य के 4800 रुपये ग्रेड पे यानि लेवल आठ तक का वेतन पाने वाले अराजपत्रित कर्मियों को ही मिलेगा फायदा
- तीन साल से हर साल 206 से 240 दिन सेवा कर चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को मिलेगा 1184 रुपये का बोनस
- नकद होगा कर्मियों को बोनस का भुगतान, लेखा वर्ष में निलंबित रहे कर्मचारियों को बोनस का लाभ न दिया जाएगा
- अनुशासनत्मक कार्रवाई या आपराधिक वाद का सामना कर रहे कर्मचारी भी नहीं आएंगे बोनस की सुविधा के दायरे में
प्राधिकरण भी दे सकेंगे बोनस
वित्त सचिव ने साफ किया कि लाभ की स्थिति में चल रहे स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को भी तदर्थ बोनस मान्य होगा। लेकिन उसका भुगतान संबंधित संस्था स्वयं करेगी। सरकार इसके लिए कोई अनुदान नहीं देगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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